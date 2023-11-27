Военный из Новопокровского района убит в ходе СВО

27 ноября 2023, 06:14

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Евгений Когтев из Новопокровского района погиб на Украине. С начала военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 251 жителя Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", на 23 ноября власти и силовики подтвердили гибель во время спецоперации на Украине не менее 250 жителей Краснодарского края.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из Краснодарского края, убитых в военной операции на Украине.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель поселка Малокубанский Новопокровского района Евгений Когтев. В школе №7 поселка Малокубанского в честь него открыта парта героя, сообщила 17 ноября администрация этой школы на ее странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 251 жителя Кубани. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев регионов юга России, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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