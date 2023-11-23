Командир катера из Новороссийска погиб в зоне СВО

23 ноября 2023, 12:04

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Командир катера Черноморского флота из Новороссийска Денис Никитин погиб при атаке морскими дронами базы в Крыму. С начала военной операции официально подтверждена гибель как минимум 250 жителей Кубани.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 ноября стало известно о гибели на Украине атамана Туапсинского районного казачьего общества Михаила Саморукова. Он стал 249-м уроженцем Кубани, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из Краснодарского края, убитых в военной операции на Украине.

О смерти командира катера Черноморского флота Дениса Никитина сообщил официальный телеграм-канал Черноморского казачьего округа.

По информации пресс-службы округа, Денис Никитин родился 18 февраля 1981 года, был призван на срочную службу в Черноморском флоте. После окончания в 2001 году школы мичманов служил в различных должностях на Новороссийской военно-морской базе. Денис Никитин был старшим мичманом ВМФ, казаком хуторского общества "Невский".

Его похоронили на "Аллее славы" городского кладбища. Денис Никитин награжден ведомственными и государственными наградами за участие во многих боевых действиях и специальных операциях. Посмертно его представили к ордену Мужества. У моряка остались жена и две дочери.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 250 жителей Кубани. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев регионов юга России, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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