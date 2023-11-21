Казак из Туапсе признан погибшим на Украине

21 ноября 2023, 16:36

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Суд признал атамана Туапсинского районного казачьего общества Михаила Саморукова погибшим на Украине. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 249 жителей Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", Сергей Сай стал 248-м уроженцем Кубани, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из Краснодарского края, убитых в военной операции на Украине.

Туапсинский районный суд признал Михаила Саморукова официально погибшим в военной операции на Украине, сообщила сегодня районная администрация.

Датой смерти атамана Туапсинского районного казачьего общества Михаила Саморукова в решении суда значится 26 ноября 2022 года. Саморуков – майор спецназа, прошёл "горячие точки", в военной операции участвовал с весны 2022 года. Воевал в составе отряда "Барс-11 "Кубань", возглавлял штаб, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 249 жителей Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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