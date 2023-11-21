21 ноября 2023, 16:36

Казак из Туапсе признан погибшим на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд признал атамана Туапсинского районного казачьего общества Михаила Саморукова погибшим на Украине. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 249 жителей Краснодарского края. 

Как писал "Кавказский узел", Сергей Сай стал  248-м уроженцем Кубани, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из Краснодарского края, убитых в военной операции на Украине.

Туапсинский районный суд признал Михаила Саморукова официально погибшим в военной операции на Украине, сообщила сегодня районная  администрация.

Датой смерти атамана Туапсинского районного казачьего общества Михаила Саморукова в решении суда значится 26 ноября 2022 года. Саморуков – майор спецназа, прошёл "горячие точки", в военной операции участвовал с весны 2022 года. Воевал в составе отряда "Барс-11 "Кубань", возглавлял штаб, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 249 жителей Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Трое жителей Кубани погибли в зоне СВО", "Силовик из Новороссийска погиб на Украине", "Мэрия Краснодара сообщила о гибели контрактника на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

21 ноября 2023, 16:04

21 ноября 2023, 15:23

21 ноября 2023, 14:36

  • Беспилотник сбит в Ростовской области

    Системы ПВО сбили беспилотник в Ростовской области, сообщило сегодня Минобороны России. Губернатор Ростовской области уточнил, что цель поражена в Каменском районе.

21 ноября 2023, 13:58

  • Севиндж Вагифгызы предъявлено обвинение в контрабанде

    Главный редактор онлайн-издания Abzas Media Севиндж Вагифгызы обвинена в контрабанде. Она задержана на 48 часов. Адвокат заявил об отсутствии доказательств против Вагифгызы, сама она связала обвинение со своей журналистской работой.

21 ноября 2023, 13:19

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи