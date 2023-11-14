14 ноября 2023, 07:35

Житель Кубани погиб на Украине

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Уроженец станицы Нововеличковской Динского района Сергей Сай убит в зоне специальной военной операции. Он стал 248-м жителем края, чью смерть на Украине подтвердили власти.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 ноября стало известно, что трое жителей станицы Кавказская убиты на Украине. По данным на этот день с начала специальной военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 247 военных из Краснодарского края.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из Краснодарского края, убитых в военной операции на Украине.

О смерти Сергея Сая на свое йтсранице в социальной сети "Вконтакте" сообщила глава Нововеличковского сельского поселения Галина Кова.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 248 жителей Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Силовик из Новороссийска погиб на Украине", "Приемный отец Дани Милохина пожаловался на давление со стороны властей Анапы", "Военный из Апшеронска убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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