Один заключенный продолжил голодовку в батумской тюрьме

27 декабря 2023, 01:30

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В Батумской тюрьме строгого режима продолжает голодовку один заключенный. Остальные семеро прекратили голодать после обещания администрации разрешить передачу посылок и писем.

Как писал "Кавказский узел", 26 декабря стало известно о голодовке, которую проводят в тюрьме строгого режима в Батуми группа заключенных, протестуя против ужесточения условий содержания.

Один заключенный продолжает акцию голодовки в Батумской тюрьме строгого режима, остальные семеро ее прекратили в первый же день. Администрация тюрьмы обещала отметить нововведения, сообщила 26 декабря заместитель Народного защитника Элене Гудушаури.

Голодающие выступали против ужесточения условий содержания, в частности, администрация пенитенциарного учреждения перед Новым годом запретила передачу посылок и писем, а также краткосрочные свидания.

Родственники двоих заключенных сообщили, что заключенные жалуются на очень строгий тюремный режим и нечеловеческое обращение. «Как мы знаем, голодовка началась и-за того, что режим очень строгий, нечеловеческое обращение. О ситуации в тюрьме не говорят», - сказала одна из родственниц заключенного в эфире грузинской телекомпании «Мтавари архи».

Родственница другого заключенного подтвердила, что запретили передачу посылок с продуктами питания. «Режим очень строгий. Запрещены любые посылки, можно было передавать хачапури, воду и фрукты. Потом запретили и это. Со всех сторон очень большие ограничения», - сказала она в эфире телекомпании.

Адвокат Сосо Джанашия сообщил, что протест начался в связи с недовольством действиями тюремной администрации. «Связано с невыносимыми условиями, режим настолько тяжел, что запретили и без того краткосрочные свидания. Также передачу продуктов под Новый Год», - сказал он в эфире телекомпании.

Представители омбудсмена 26 декабря посетили тюрьму и будут проводить мониторинг ситуации в ближайшие недели. Заместитель Народного защитника Элене Гудушаури сообщила, что администрация тюрьмы обещала заключенным возобновить передачу посылок и писем, после чего семеро заключенных прекратили голодовку.

«По нашей информации, была проблема с передачей посылок, также передачей писем. Заключенным обещали возобновить, проблема исчерпана. В последующие недели продолжим мониторинг ситуации. По нашей информации один заключенный продолжает голодовку, мы будем проводить ее мониторинг», - сказала она в эфире телекомпании.

"Кавказский узел" также писал, что в августе 2022 года голодовку проводили заключенные тюрьмы в Рустави из-за отказов в медпомощи и свиданиях с близкими. Их родственники на акции протеста потребовали улучшить условия содержания арестованных.

В сентябре этого года заключенные кутаисской тюрьмы №2 объявили голодовку, протестуя из-за условий содержания и плохого медицинского обслуживания, более 50 человек нанесли себе увечья, сообщили адвокаты. Администрация тюрьмы не комментирует информацию о волнениях.

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