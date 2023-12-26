Заключенные объявили голодовку в батумской колонии

26 декабря 2023, 18:02

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Группа заключенных проводит голодовку в знак протеста против ужесточения условий содержания в колонии строгого режима в Батуми. По словам родных, заключенные подвергаются бесчеловечному обращению.

Группа заключенных уже несколько дней голодает в третьей колонии строгого режима в Батуми, сообщила сегодня телекомпания "Мтавари архи"со ссылкой на родственников и адвокатов заключенных.

По их словам, заключенные обратились к крайней форме протеста против бесчеловечного обращения со стороны администрации. По имеющейся информации, также была ограничена отправка посылок заключенным: "В знак протеста против ужесточения режима была объявлена голодовка. Длительные однодневные свидания разрешены только один раз в год, что очень тяжело как для членов семьи, так и для заключенных. Сейчас нам говорят, что посылки запретили отправлять каждый месяц. Говорят, что это новые стандарты. Режим очень строгий и бесчеловечное обращение, говорят заключенные. Они не выдерживают", - сказал родственник заключенного в эфире телекомпании.

Сколько именно заключенных голодают в Батумской тюрьме и каково состояние их здоровья, неизвестно. Пенитенциарная служба не обнародовала никакой информации.

Ранее, в сентябре, 19 заключенных колонии направили письмо в адрес телекомпании. "Все методы наказания направлены на максимальное ухудшение условий содержания заключенного. Издевательства и насилие. Запрещено звонить и делать покупки. Сотрудники администрации колонии часто провоцируют конфликты, на основании чего тюремный срок продлевается. Сообщения о давлении и терроре со стороны администрации наказуемо", - говорится в письме.

"Кавказский узел" также писал, что в августе 2022 года голодовку проводили заключенные тюрьмы в Рустави из-за отказов в медпомощи и свиданиях с близкими. Их родственники на акции протеста потребовали улучшить условия содержания арестованных.

В сентябре этого года заключенные кутаисской тюрьмы №2 объявили голодовку, протестуя из-за условий содержания и плохого медицинского обслуживания, более 50 человек нанесли себе увечья, сообщили адвокаты. Администрация тюрьмы не комментирует информацию о волнениях.

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