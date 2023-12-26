Взрыв мины. Фото: https://ru.apa.az/proisshestvie/sotrudnik-anama-podorvalsya-na-mine-v-agdame-548449

26 декабря 2023, 19:30

Сапер ранен при взрыве мины в Азербайджане

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Сотрудник Азербайджанского агентства по разминированию Заур Махмудов пострадал при взрыве противопехотной мины в Агдамском районе, его состояние врачи назвали удовлетворительным.

Как писал "Кавказский узел", 5 декабря на территории Агдамского районе подорвался сапер, ему ампутировали ногу. 5 ноября на неразминированной территории села Тепекенд Тертерского района произошел взрыв мины. В результате взрыва получил травму ноги 63-летний житель села Сейидимли Тертерского района Асиф Гусейнов. 3 ноября житель села Борсунлу Тертерского района Али Агаларов получил ранения при взрыве мины, когда искал свой скот около пастбища.

Сотрудник Азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA) Заур Махмудов, 1982 года рождения, подорвался сегодня на мине в Агдамском районе, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в ведомстве.

Инцидент произошел в селе Сарыджалы, возвращенном под контролем Азербайджана в ходе 44-дневной войны 2020 года. В результате взрыва противопехотной мины Махмудов получил травмы ступни, он был госпитализирован, состояние мужчины оценивается как удовлетворительное.

 "Этот инцидент еще раз подчеркивает сохраняющиеся угрозы, с которыми сталкиваются те, кто занимается такими опасными задачами, указывая на важность продолжающихся усилий по обеспечению безопасности и разминированию районов, пострадавших от пережитков карабахского конфликта" , - далее говорится в сообщении ANAMA.

В ведомстве также отметили, что после завершения 44-дневной войны в Азербайджане от мин с учетом сегодняшнего инцидента пострадали 338 человек, в том числе 65 погибли, 274 были ранены.

 4 ноября глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что после 44-дневной войны 2020 года было заминировано 960 квадратных километров территории. По предварительным подсчетам, только за последние три года на территории, которая была под контролем карабахских властей, была заминирована полоса шириной до двух километров и длиной 480 километров вдоль линии соприкосновения. "То есть мы говорим о том, что там закопаны сотни тысяч мин", - процитировало Байрамова агентство АПА.

В октябре 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, на разминирование этих земель понадобится 30 лет. Затраты на это Алиев оценил в 25 миллиардов долларов. 11 июля 2022 года Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 млн евро на разминирование территорий. Ранее Великобритания дважды выделила на разминирование в зоне конфликта по 500 тысяч фунтов стерлингов. 4 августа семь общественных организаций Азербайджана обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны.

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Примечание:

"Азербайджанские военные обнаружили в Карабахе склады с минами", "Азербайджанские саперы нашли более 500 мин", "Водитель грузовика погиб при взрыве мины в Азербайджане".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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26 декабря 2023, 21:01

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