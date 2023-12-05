Сапер пострадал при взрыве мины в Азербайджане

05 декабря 2023, 14:29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На противопехотной мине в Агдамском районе подорвался сапер. Пострадавшему ампутировали ногу.

Как писал "Кавказский узел", 5 ноября на неразминированной территории села Тепекенд Тертерского района произошел взрыв мины. В результате взрыва получил травму ноги 63-летний житель села Сейидимли Тертерского района Асиф Гусейнов. 3 ноября житель села Борсунлу Тертерского района Али Агаларов получил ранения при взрыве мины, когда искал свой скот около пастбища.

В районе села Сарыджалы Агдамского района на противопехотной мине сегодня подорвался сапер Азербайджанского национального агентства по разминированию (ANAMA) Вагиф Акперов, говорится в сообщении ведомства, поступившем корреспонденту «Кавказского узла».

Инцидент произошел во время выполнения служебных обязанностей сапера. Пострадавший был эвакуирован в районную больницу, где ему ампутировали правую ногу ниже колена. Состояние Акперова оценивается как средней тяжести, отмечает ANAMA.

После завершения 44-дневной войны в Азербайджане от мин с учетом сегодняшнего инцидента пострадали 337 человек, в том числе 65 погибли, 272 были ранены, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Кабинете министров.

4 ноября глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что после 44-дневной войны 2020 года было заминировано 960 квадратных километров территории. По предварительным подсчетам, только за последние три года на территории, которая была под контролем карабахских властей, была заминирована полоса шириной до двух километров и длиной 480 километров вдоль линии соприкосновения. "То есть мы говорим о том, что там закопаны сотни тысяч мин", - процитировало Байрамова агентство АПА.

Напомним, в октябре 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, на разминирование этих земель понадобится 30 лет. Затраты на это Алиев оценил в 25 миллиардов долларов. 11 июля 2022 года Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 млн евро на разминирование территорий. Ранее Великобритания дважды выделила на разминирование в зоне конфликта по 500 тысяч фунтов стерлингов. 4 августа семь общественных организаций Азербайджана обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.