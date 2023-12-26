26 декабря 2023, 14:51

Военный из Кабардино-Балкарии убит на Украине

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Резуан Шидов погиб на Украине, сообщила администрация Баксанского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 115 военных из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", Кантемир Шериев стал 114-м военным из Кабардино-Балкарии, чью гибель на Украине подтвердили власти.

Орден Мужества переден семье уроженца села Заюково Резуана Шидова, который погиб в военной операции на Украине, сообщила 25 декабря администрация Баксанского района. Другие подробности о погибшем, в том числе звание и дата гибели бойца, в сообщении не приведены.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 115 жителей Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 95 из них, о гибели еще 20 бойцов стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным погибших на Украине в 2022 году. Всего власти и силовики на 14.30 мск 26 декабря сообщили о гибели на Украине как минимум 3142 военных с юга России, в том числе 1538 – из СКФО и 1604 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из других регионов юго России, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Двое военных из Кабардино-Балкарии погибли на Украине", "Военный из Лескенского района погиб на Украине", "Житель Кабардино-Балкарии убит в зоне СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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