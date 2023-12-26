Жители села в Астраханской области потребовали решить проблемы с переправой

26 декабря 2023, 00:04

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Сельчане на сходе приняли коллективное обращение к властям Камызякского района с требованием восстановить нормальную работу паромной переправы. Из-за перебоев в работе парома в село не может добраться скорая помощь, а жители села Полдневое не могут поехать в больницу или райцентр.

Как писал "Кавказский узел", из-за проблемы с переправой в село Полдневое Камызякского района не может приехать скорая помощь, в магазинах дефицит продуктов, а обращения к властям не дают результатов, пожаловались сельчане в соцсети. Часть комментаторов раскритиковала владельца парома за некачественную работу, а другая часть заявила, что в их селах тоже проблема с переправой.

Села Полдневое и Дамчик располагаются в Камызякском районе Астраханской области – в дельте Волги, недалеко от биосферного заповедника. В Полдневом проживает 1200 человек. Около 100 человек населяют Дамчик. Половина жителей – пенсионеры. Остальные работают в рыболовецких артелях, турбазах и в заповеднике. В селе Полдневое работают средняя школа (обучается 90 школьников), детский сад (25 детей), ФАП и несколько продуктовых магазинов. Чтобы добраться в Полдневое из районного центра (50 километров) нужно преодолеть четыре паромных переправы, из Астрахани (85 километров) – две паромных переправы. Таким образом, селяне проживают на острове, отрезанном от "большой земли" несколькими реками и ериками. В ноябре начались проблемы с паромной переправой у Полдневого: баркас и паром стали протекать, не хватает запасных частей для ремонта буксира. Когда во время морозов лед на речке встал, села Полдневое и Дамчик оказались отрезанными от "большой земли". Селяне забили тревогу. 25 декабря в селе прошел сельский сход, на котором обсуждалась проблема переправы. Участвовало 80 жителей сел и глава Травинского сельского поселения Валерий Толоков. Было подготовлено коллективное обращение, которое Толоков отвез в районную администрацию, рассказали сельчане корреспонденту "Кавказского узла".

На работе школы проблемы с переправой не отразились. "Никуда (на мероприятия в районном центре и в Астрахани) вот только детей вывезти не можем", - рассказала учительница сельской школы Татьяна Носалева, которая участвовала в сегодняшнем сходе, корреспонденту "Кавказского узла".

Носалева рассказала, что на переправе у Полдневого работает "метчик" - небольшой баркас – или, как называют его местные жители, "буханка". "Сейчас "буханка" течет. И течет сам паром. Поэтому мы не можем переправиться. Попросили колхоз (рыболовецкую артель). Они сейчас нам поставили свой метчик. Раз в полдня перевозят – не чаще. Ни скорая помощь к нам приехать не может, ни мы толком выехать никуда не можем", - пожаловалась журналисту Татьяна Николаевна.

Подрядчик, организующий переправу у их села, работает уже несколько лет. И раньше проблем не было. Но последние две недели, когда после морозов установился непрочный лед на реке, "переправа встала", отметила Носалева. "Скорая (помощь) приезжала, развернулась и уехала. Продукты питания, хлеб не могли предприниматели подвезти. На частных моторных лодках перевозят. Но лед встанет – все, переправиться будет невозможно. Студенты от семей отрезаны. Обращалась я по соцсетям к губернатору. Но ответ не пришел", - рассказала Носалева.

Она назвала вторую "насущную" проблема села – это трехкилометровый участок грунтовой дороги от парома до Луковского мостика. Во время ненастья дорога здесь становится непроезжей. Маршрутка и автомобили с трудом преодолевают это бездорожье.

57-летний работник рыболовецкой артели, бывший участковый, пенсионер МВД Роман Аристов родился в Полдневом. Живет в селе с женой. Его дети и внуки проживают в Астрахани.

"Сутки – двое не могут люди переправиться. Когда работаем в артели, ездим на своих моторных лодках в низовья. Поэтому нам паромная переправа эта сильно не нужна. Ездим на работу по речке. Когда же в район и в Астрахань нужно поехать по своим делам, то, понятно, нужна паромная переправа. Живем-то мы на обливных островах", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам мужчины, в селе много пенсионеров. Многим требуется врачебная, в том числе и скорая помощь. От работы переправы часто зависит жизнь человека, отметил Аристов. "Проблема со скорой помощью, особенно в ночное время. Должен быть новый работоспособный баркас. Дороги асфальтовой нету. Три километра после снегов и дождей по бездорожью - пытка ехать", - сказал Роман Аристов.

Аристов участвовал в сегодняшнем сходе. Он рассказал, что на собрание селян обещали приехать журналисты и начальник паромной переправы. Но их не было. "Участвовало около 80 селян. Собрали подписи. Глава сельской администрации обещал в администрацию района завезти", - сказал Роман.

Фельдшер ФАП Елена Муравьева трудится в Полдневом уже 37 лет. По ее словам, за это время она научилась делать запасы лекарств "на все непредвиденные случаи". "Запасы лекарств всегда есть в ФАПе. Но сложно с больными, которых нужно срочно отправлять в больницу на «большую землю». Сейчас нет тяжелых больных. Но если отравление, колики, желчекаменная болезнь. Их нужно срочно госпитализировать. А часто бывает, что я их не могу доставить (в ЦРБ или астраханскую больницу). Вертолет когда-то давно прилетал. Сейчас вызвать вертолет невозможно. Обходились скорой помощью при хорошей переправе", - рассказала Елена Муравьева корреспонденту "Кавказского узла".

Фельдшер не раз сталкивалась с ночными вызовами, когда автомобиль скорой помощи не мог переправиться в село. Тогда приходилось будить рыбаков и просить их на моторных лодках доставить врача к больному или переправить пострадавшего на тот берег к автомобилю скорой помощи. "Недавно роженица была по вызову. Скорая не могла переправиться. Я сходила по адресу, но вызов оказался ложным. В селе половина жителей – пенсионеры. Молодежь поразъехалась. Мы зависим от парома. Люди каждый день едут на прием по записи к врачам. Мы на острове живем. Паром для нас - жизнь", - призналась Елена Муравьева.

Глава Травинского сельсовета Валерий Толоков не смог ответить на вопросы корреспондента, сказал, что он не готов комментировать ситуацию с переправой, так как "очень устал".

Депутат районной думы Сарсенбай Джумабаев сообщил корреспонденту, что подрядчик пришел на переправу несколько лет назад со своим отремонтированным баркасом. Первое время переправа работала без перебоев. "А вот последнее время, в связи с тем, что износ большой самого парома и баркаса, работа нарушилась. Катер очень старый, часто выходит из строя. Нужны запчасти, аккумуляторы, образовались пробоины. Насосами воду откачивают. Лед станет - переправа прекратится. В эту осень-зиму ситуация осложнилась. Сейчас переправа каким-то образом работает. Люди сами лодками, катерами паром перевозят. Но в таком авральном режиме работать нельзя", - сказал Сарсенбай Джумабаев.

Сарсенбай Джумабаев с супругой проживают в селе Полдневое, поэтому проблема переправы касается их непосредственно. Депутат рассказал, что из-за перебоев в работе парома жители села не страдают – запасов продовольствия в магазинах и лекарств в ФАП и в аптечках граждан хватает, чтобы пережить непростые времена. "Продуктовые магазины работают. У нас два крупных предпринимателя – несколько торговых точек. Насчет продовольственного обеспечения все нормально. Могут и на лодках продукты перевезти. Общественный транспорт ходит. Маршрутка совершает два рейса - утром и в обед. Маршрут "Полдневое-Астрахань". Бесперебойная работа. Небольшой участок грунтовой дороги действительно проблемный, но потом идет щебеночная дорога", - рассказал депутат.

Сарсенбай Джумабаев признался, что не смог принять участие в сегодняшнем сходе граждан, так как находится на больничном.

Юрист Сергей Иващенко, познакомившись с проблемой села Полдневое, обнаружил в действиях районных властей и администрации сельского поселения "признаки нарушения" статьи 16 (Вопросы местного значения муниципального, городского округа) федерального закона N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ".

"Проблема с паромной переправой в местности, отрезанной от большой земли, может привести к различным инцидентам и даже к чрезвычайной ситуации. То есть, могут быть ухудшены условия для оказания медицинской помощи гражданам, снабжения их продуктами питания и лекарствами. Непрочный лед на реке может сказаться на безопасности людей "на водных объектах". Во время пожаров (а там местность покрыта густыми зарослями тростников) на место не сможет прибыть пожарная бригада и аварийные службы", - перечислил признаки нарушения федерального закона Сергей Иващенко.

Юрист Иващенко посоветовал селянами обратиться не только с коллективной жалобой в районную администрацию, но и написать обращение в прокуратуру, "так как нарушаются их конституционные права на безопасную среду обитания".

Жители астраханских сел неоднократно жаловались на проблему с переправами. Так, 21 декабря жители села Шагано-Кондаковка Володарского района рассказали, что около месяца не работают паромы, из-за чего сельчане лишились переправы через реку.

15 октября из-за проезда тяжелой техники затонул понтонный мост через реку Большая Прорва в Красноярском районе. Отрезанными от остальной суши оказались жители сел Кривой Бузан, Долгино и Бакланье. Позже они рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что проблема с переправой в островную зону в Красноярском районе является "застарелой". Переправа нарушалась неоднократно, старые понтоны тонули, лишая селян путей сообщения с внешним миром.

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