Сельчане в Камызякском районе призвали власти решить проблему с переправой

24 декабря 2023, 10:14

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Из-за проблемы с переправой в село Полдневое Камызякского района не может приехать скорая помощь, в магазинах дефицит продуктов, а обращения к властям не дают результатов, пожаловались сельчане в соцсети. Часть комментаторов раскритиковала владельца парома за некачественную работу, а другая часть заявила, что в их селах тоже проблема с переправой.

Как информировал "Кавказский узел", жители астраханских сел неоднократно жаловались на проблему с переправами. Так, 21 декабря жители села Шагано-Кондаковка Володарского района рассказали, что около месяца не работают паромы, из-за чего сельчане лишились переправы через реку.

15 октября из-за проезда тяжелой техники затонул понтонный мост через реку Большая Прорва в Красноярском районе. Отрезанными от остальной суши оказались жители сел Кривой Бузан, Долгино и Бакланье. Позже они рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что проблема с переправой в островную зону в Красноярском районе является "застарелой". Переправа нарушалась неоднократно, старые понтоны тонули, лишая селян путей сообщения с внешним миром.

Жалоба жителей села Полдневое в Камызякском районе на проблему с переправой была опубликована вечером 23 декабря в паблике "Астрахань Online" в соцсети "ВКонтакте".

"У людей серьезные проблемы – болеют дети, старики, скорая не может приехать, уже не говоря о том, что хлеб в село перевезти не могут, почта – пенсию отдать", – отметил автор публикации.

К посту прикреплен скриншот переписки в мессенджере. В ней одна из местных жительниц Татьяна Ник подчеркнула, что из-за отсутствия парома село отрезано от внешнего мира. "И никому нет дела до нас, нужно самим что-то делать, звонить, писать кругом, выложить информацию по всех соцсетях", – написала она.

В другом сообщении она рассказала, что отправила жалобу губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину через соцсеть "Одноклассники".

Этот пост в паблике "Астрахань Online", на который подписаны более 206 пользователей, на 10.10 мск 24 декабря набрал 139 отметок с реакцией пользователей и 34 комментария.

"Хозяин продает паром, объявление выложил на "Авито", похоже, это убыточное предприятие, хотя он и не должно быть прибыльным", – написал Андрей Земцов.

"Самый плохой паром из тех, что я видел. Хочет – перевозит, а захочет – не перевозит. Говорят, паром частный, что хотим, то и делам. Была такая ситуация, подъехали к парому, стоит на нашей стороне, некого не загружает. Подъехала представительская машина и заехала на паром, а нас не пропустили, потребовав 500 рублей за переезд в виду того, что у них начался обед. Хотя он все равно переезжал на ту сторону", – рассказал Олег Иванников.

"С паромом настоящая беда. Администрация Камызякского района! Сколько это может продолжаться? Странно, что жители села не бьют в колокола. Такое ощущение, что это надо приезжим. А они не думают, что скорая вовремя не доедет, пожарная машина, да и самим по делам и на учебу. А дорога до парома от Луковского моста. Где все – глава поселения, местные депутаты, глава района? Люди, очнитесь. Вы на острове живете", – призвала Татьяна Демина.

"Видимо администрация оставила людей просто помирать", – считает Marina Gribanova.

Другая часть комментаторов пожаловалась, что в их селах аналогичная ситуация. "В наших селах то же самое. Два села страдают. Через степь частники загородили и не пускают людей проехать. А паром встал, как морозы были небольшие и ветра. Это просто ужас какой-то! А говорят 21-й век на дворе. А люди элементарно не могут попасть в больницу, аптеку", – написала Анастасия Кокина, не указав при этом названий сел.

"У нас в Красном Яру такая же ситуация и с паромом, и с понтоном. Чуть только ветер подул, понтон развели, парам не ходит, маршрутка едет на круг – это двойная плата проезд, стоит 90 рублей. Если лёд пошёл (а у нас не льды идут, а айсберги), это вообще конец всему. Неделю может не быть ни парома, ни понтона. А администрации Красногорского района все равно", – пожаловалась Алиса Кулагина.

"В селе Трудфронт вообще паромщики говорят, что ходить не будут. Ссылаются на начальство, что будто бы команда оттуда пришла не изнашивать технику, а по реке льда толком нет и можно работать в полном объёме. Звонишь на 112, там говорят, что все работает. Приезжаешь – по факту ходить отказываются. И эта проблема из года в год. Говорят, ездить в объезд. А там проехать невозможно, машины в грязи встают, общественный транспорт доезжает до села Чулпан, да и то не всегда. А там пять километров пешком по грязи. Паромная переправа живет на немалых дотациях и свои обязательства исполняет не в полном объеме", – отметил Александр Демин.

На 10.10 мск на сайте администрации Камызякского района нет комментариев относительно жалобы жителей села Полдневое на проблему с переправой.

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