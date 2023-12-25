В Буйнакске сгорела новогодняя елка

25 декабря 2023, 12:30

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На площади Буйнакска сгорела новогодняя елка. По данным источников, причиной возгорания стал поджог.

Как сообщал "Кавказский узел", жители республик Северного Кавказа ранее неоднократно высказывались против празднования Нового года. В частности, 3 января 2020 года жители Чечни и пользователи соцсетей раскритиковали участников новогодних празднеств и то, что городская елка установлена напротив мечети.

Видео, на котором показана горящая ель, было опубликовано сегодня в паблике "Life Дагестан" в соцсети "ВКонтакте".

"В Буйнакске подожгли елки", – сказано в описании ролика. Видео длится пять секунд, на его кадрах показаны двое пешеходов, ель и пламя под ней.

Еще один ролик опубликован в телеграм-канале "ЧП Кавказ чат". Автор снимает видео издалека, на кадрах видна площадь и пламя под деревом. Мимо огня проходят два человека. "В Буйнакске на площади сожгли елку", – сказано в описании видео.

Этот пост на 11.30 мск набрал 1100 отметок с реакцией пользователей и 1733 комментария.

"Правильно, что сожгли", – заявила Джавга Магомедова.

"А зачем она нужна?" – задался вопросом Гамзат. "Елка должна расти в лесу", – считает Хасбула.

Другая часть пользователей осудила совершивших поджог. "Деревья – это ценность нашей планеты. Ценить нужно, а не срубать и сжигать. Некрасиво с елкой обошлись", – написал пользователь с ником К.

"Мало того, что елку срубили, так еще и сожгли. Бедная елка. А могла бы еще много лет расти", – написал пользователь с ником 14 Нуриев.

"И кому вы сделали хорошо? Порча имущества тоже плохо. Если увидели украшенное дерево, то, не додумывая в голове что-то, идите дальше по своим делам", – заявил пользователь с ником Fara.

На 11.30 мск 25 декабря на сайтах управления МВД по Дагестану и администрации Буйнакска нет сообщений о поджоге елки.

"Кавказский узел" также писал, ранее отказ некоторых жителей Северного Кавказа от участия в праздновании Нового года стал предметом интереса Антитеррористической комиссии в Кабардино-Балкарии, по поручению которой управление образования обязало педагогов собирать сведения о школьниках, не отмечающих праздник по религиозным убеждениям. Автор блога "Женский взгляд из Нальчика" на "Кавказском узле" 30 декабря 2019 года написала, что проблемы возникли даже у тех учеников, которые отказались участвовать в новогодних мероприятиях из-за особенностей характера.

Напомним, на 31 декабря приходится годовщина штурма Грозного конца 1994 – начала 1995 года. Осада города, начатая 31 декабря 1994 года, продолжалась три месяца. После ожесточенных боев город был взят российскими войсками, говорится в справке "Кавказского узла" "Новогодний штурм Грозного (1994-1995)".

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