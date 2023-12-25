Власти Дагестана отменили плату за посещение Салтинской теснины

25 декабря 2023, 10:48

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Правительство Дагестана отменило платный вход для туристов на территорию Салтинской теснины. Ранее против взимания платы за посещение природных достопримечательностей республики высказывались местные жители.

Как информировал "Кавказский узел", в конце февраля текущего года власти Дагестана решили сделать платным посещение нескольких парков и других природных достопримечательностей, в том числе Салтинской теснины. За ее посещение была установлена плата в 100 рублей.

После того, как власти объявили платным посещение Салтинской теснины, жители Дагестана, комментируя эту новость в Telegram, раскритиковали это решение. В частности, они заявили, что для местных жителей посещение природных достопримечательностей в республике должно быть бесплатным.

На то, что власти Дагестана отменили взимание платы за посещение Салтинской теснины обратило внимание издание "Новое дело".

Постановление об отмене взимания платы опубликовано на сайте правительства Дагестана. Документ датирован 22 декабря и подписан председателем правительства республики Абдулмуслимом Абдулмуслимовым.

Напомним, ранее Минприроды Дагестана пояснило, что введение платы за посещение особо охраняемых природных территорий позволит повысить качество предоставляемых услуг в сфере туризма, а также будет способствовать развитию инфраструктуры и материально-технической базы для обслуживания посетителей.

27 июля опрошенные "Кавказским узлом" экскурсоводы рассказали, что предприниматели самовольно ограничивают посещение туристами достопримечательностей в Дагестане и несанкционированно взимают плату за вход на смотровые площадки. Они отметили, что этот тренд распространился на все туристические объекты республики. Вход на территорию заповедников и охраняемых территорий может стать платным только по решению властей, отметил юрист.

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