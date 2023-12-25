"Аэрофлот" увеличил число рейсов в праздничные дни на юг России

25 декабря 2023, 06:31

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Авиакомпания "Аэрофлот" в предпраздничные дни и новогодние каникулы увеличивает частоту рейсов из Москвы в 26 городов, в том числе Сочи, Минеральные Воды и Ставрополь.

По данным пресс-службы перевозчика, с 25 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.

Вводятся, в частности, дополнительные рейсы в Минеральные Воды (24 рейса), Сочи (19 рейсов) и Ставрополь (13 рейсов), пишет сегодня "Интерфакс".

Согласно данным сайта "Аэрофлота", из Москвы в Сочи можно долететь за 2024 рубль (тариф "Эконом Лайт"), в Минеральные Воды - за 17 250 рублей (по такому же тарифу), в Ставрополь - за 19 321 рубль (по такому же тарифу).

Напомним, что режим ограничения полетов в аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону и Элисты приостановлен со 2 марта 2022 года. В сентябре стало известно, что правительство Российской Федерации выделило более 2,6 миллиарда рублей для частичной компенсации расходов закрытых аэропортов.

Аэропорт Сочи после приостановки работы других аэропортов на юге России стал местом пересадки на международные направления. По итогам 11 месяцев текущего года сочинский аэропорт продемонстрировал рекордные показатели, приняв 13 миллионов пассажиров.

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