24 декабря 2023, 21:42

Жители более чем 20 дагестанских сел остаются без энергоснабжения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ураган нанес ущерб жителям республики, повреждены кровли нескольких соцучреждений, частных домов. В ряде районов республики прерывалось энергоснабжение. Ремонтные работы в более чем 20 населенных пунктах Магарамкентского и Кайтагского районов были перенесены на завтра, 25 декабря.

Сильный ветер обрушился на населенные пункты 23 и 24 декабря. МЧС по Дагестану в своем телеграмм-канале сообщило, что в результате пострадало шесть домовладений, две образовательные организации, хоззпостройки и две машины.

Оказались повреждены Гапцахский спортзал, в селе Куйсум Магарамкентского района повреждена крыша частного жилого дома, в селе Учкент Кумторкалинского района - кровля спортзала местной школы, в селе Уркарах Дахадаевского района снесло навес во дворе частного жилого дома, который упал на два автомобиля, в Сулейман-Стальском районе в селе Карчаг повреждена кровля четырых частных жилых домов, в селе Алкадар - кровля хозяйственной постройки

По предварительной информации, 24 декабря в результате неблагоприятных погодных условий, зафиксированы массовые перебои электроснабжения на территории региона. В зону отключения электроэнергии попали более 107 тыс. потребителей.

Восстановительные работы на некоторых воздушных линиях (ВЛ) 10 кВ, пострадавших от непогоды, перенесены на завтра, 25 декабря, по причине продолжающегося шквального ветра с порывами до 30 м/с, сообдщило сегодня вечером в своем телеграм-канале "Дагэнерго".

В Магарамкентском районе предстоит восстановить 7 опор ВЛ  для того, чтоб вернуть напряжение потребителям сел Бут-Казмаляр, Новоаул, Гапцах (частично), Ходжа-Казмаляр, Кучхюр, Захит, Новый аул.

В Кайтагском районе ветер снес 5 опор ВЛ, которые питают абонентов в населенных пунктах  Кулиджа, Лища, Джирапачи, Сургия, Дакниса, Бажлук, Варсит, Кирцыг,  Пиляки,  Сурхавкент, Кирки, Турага,  Шиланша,  Антиль

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Магарамкенте слабый дождь при температуре воздуха +3, скорость ветра 2 метра в секунду. Днем 25 декабря осадки прекратятся, температура воздуха +4,  градусов, скорость ветра останется прежней. В селе Маджалис (административный центр Кайтагского района)   ночью +3, без осадков, скорость ветра 4 метра в секунду.  Днем 25 декабря  +2, ясно, скорость ветра - 3 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Местные жители в соцсетях сообщают об отключении электроэнергии и в других населенных пунктах.

"В селе Куппа Левашинского района в течение дня неоднократно отключалось электричество. Прекратился ветер, пошёл снег и вот опять отключили свет", - опубликовало сегодня в 20.19 мск в своем телеграм-канале издание "Черновик" жалобу местного жителя.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что жители Дагестана регулярно жалуются на проблему с электроснабжением, по их словам, она стала в республике системной. В частности, вечером 13 декабря жители Сепараторного поселка в Махачкале перекрыли движение по проспекту Акушинского из-за двухдневного отсутствия электричества. Акция прекратилась, когда энергетики пообещали дать свет в дома махачкалинцев в течение нескольких часов. Утром 14 декабря власти отчитались, что электроснабжение одного из районов Махачкалы восстановлено частично. Местные жители потребовали ускорить работу аварийных бригад и пожаловались, что света в их домах нет уже несколько дней.

После этого "Дагэнерго" рапортовало об установке более 100 трансформаторов в Дагестане в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Жители республики, комментируя это сообщение, пожаловались в соцсети, что качество электроснабжения их домов остается плохим, и что подача электричества отсутствует по нескольку дней.

Напомним также, что в Махачкале в августе прошло несколько акций протеста против отключений электричества. 25 августа местные жители перекрывали движение в Семендере, а 26 августа жители улицы Гамидова добились восстановления подачи электричества после того, как перекрыли дорогу.

Махачкалинцам следует активнее бороться за свои права с помощью официальных жалоб на перебои в энергоснабжении, заявили ранее дагестанские активисты и разъяснили на встрече с жителями Редукторного поселка порядок подачи жалоб.

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Примечание:

"Жители махачкалинского поселка пожаловались на новые отключения света", "Проблема водоснабжения Избербаша осталась нерешенной", "Проблема с водоснабжением Карамана-2 повлияла на отношения между жителями".

Автор: "Кавказский узел"

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