Отчет энергетиков о ремонте электросетей вызвал скепсис у жителей Дагестана

23 декабря 2023, 10:36

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"Дагэнерго" рапортовало об установке более 100 трансформаторов в Дагестане в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Жители республики, комментируя это сообщение, пожаловались в соцсети, что качество электроснабжения их домов остается плохим, и что подача электричества отсутствует по нескольку дней.

Как информировал "Кавказский узел", жители Дагестана регулярно жалуются на проблему с электроснабжением, по их словам, она стала в республике системной. В частности, вечером 13 декабря жители Сепараторного поселка в Махачкале перекрыли движение по проспекту Акушинского из-за двухдневного отсутствия электричества. Акция прекратилась, когда энергетики пообещали дать свет в дома махачкалинцев в течение нескольких часов. Утром 14 декабря власти отчитались, что электроснабжение одного из районов Махачкалы восстановлено частично. Местные жители потребовали ускорить работу аварийных бригад и пожаловались, что света в их домах нет уже несколько дней.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду специалисты "Дагэнерго" провели ремонт электросетевого комплекса Дагестана. В частности, установлены 14 новых больших трансформаторов и около 120 новых трансформаторов первого или второго габарита, сообщил исполняющий обязанности главного инженера компании Гаджи Гаджиев, слова которого 22 декабря привел на своем сайте телеканал "Дагастан".

Отчет "Дагэнерго" о ремонте электросетей был опубликован 22 декабря в Instagram-паблике* vestidagestan, на который подписаны около 302 пользователей. На 10.30 мск 23 декабря этот пост набрал 37 отметок "нравится" и 17 комментариев. Большая часть их авторов высказалась скептически.

"Эти трансформаторы покупают сами жильцы, вплоть до столбов и проводов", – считает temukovmalik.

"В карман сколько положили?" – написал пользователь asiiat9036.

"А где поменяли? Может ваши карманы пополнились деньгами?" – спросила saidovna_61_.

"Вот и сказке конец, а кто слушал – молодец", – сыронизировал пользователь s_o_v_a_7_7_7.

"Как только дождь пойдет, то на сутки отключают свет. Вагонная 6-я, 7-я, 8-я. Сколько лет жалуемся, звоним – не отвечают на звонки. Ничего они полезного для людей не сделали, как сидели в холоде, так сидим через день", – заявила myrtyzalievna_141278.

"Третий месяц каждый день отключают на Ахмет-Хана Султана, что они там делают, никто не знает, и не дают объяснение", – пожаловался пользователь svn322.

"А у нас ничего не поменялось, как были проблемы со светом, так и остались", – написала gasanovapakizat.

"Покажите где поменяли, какая улица, какой дом относится к нему? Этикетку трансформатора тоже", – потребовал пользователь madi_flo25.

"Кавказский узел" также писал, что в Махачкале в августе прошло несколько акций протеста против отключений электричества. 25 августа местные жители перекрывали движение в Семендере, а 26 августа жители улицы Гамидова добились восстановления подачи электричества после того, как перекрыли дорогу.

Махачкалинцам следует активнее бороться за свои права с помощью официальных жалоб на перебои в энергоснабжении, заявили ранее дагестанские активисты и разъяснили на встрече с жителями Редукторного поселка порядок подачи жалоб.

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