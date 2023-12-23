Жильцы пострадавшего от урагана дома в Сочи не дождались помощи властей

23 декабря 2023, 06:19

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Управляющая компания провела косметический ремонт крыши дома №18 в Сочи, которую повредил ураган в конце ноября. Главный инженер Игорь Афанасьев отметил, что компания будет добиваться капремонта крыши. Косметический ремонт не решил проблему с затоплением квартир, сообщила жительница дома Маргарита Ивлева.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря жильцы дома №18 по улице Пасечной в Сочи пожаловались, что ураган повредил крышу, вода заливает квартиры, а представители властей не реагируют на жалобы.

В результате урагана в Краснодаре, Анапе, Сочи и Новороссийске люди пострадали от падения деревьев и металлических конструкций и были доставлены в больницы. Ураган сорвал кровли со зданий, повредил линии электропередачи, в результате ливня оказались подтоплены жилые дома, сообщил краевой оперштаб. Тело человека, погибшего во время шторма, найдено в Сочи, сообщил 27 ноября оперштаб Кубани. По данным МВД, еще один человек погиб в результате шторма в Новороссийске.

22 декабря сотрудники управляющей компании «Донской» своими силами сделали косметический ремонт крыши дома №18 на улице Пасечной, которую сорвало ветром во время урагана 26 ноября.

«Мы сделали косметический ремонт жильцам МКД 18 по ул. Пасечная. Наши сотрудники просто сверху сорванной крыши положили рубероид и смазали смолой, чтобы его не сорвало, пока крыша не высохнет, и чтобы людей не заливало, а сами будем тем временем добиваться капремонта крыши от властей», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" главный инженер УК «Донской» Игорь Афанасьев. Он также отметил, что жильцы подписали акт.

Жительница дома Маргарита Ивлева подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что «наконец что-то начали делать, потому что с потолка после любого дождя начинает капать». Однако, по ее словам, радость была не долгой, потому что к вечеру выпали осадки и квартиру вновь затопило. «Я подписала акт, потому что они тут были и что-то делали, но через несколько часов, как они ушли, пошел дождь и нас опять затопило. Когда будет капремонт - неизвестно. Никто ничего конкретного не говорит», - рассказала Ивлева.

Она живет в квартире с семьей дочери и новорожденной внучкой. На семейном совете было принято решение о переезде семьи дочери на съемное жилье, так как проживание в такой квартире попросту небезопасно для младенца. После выходных дней женщина намерена вновь обратиться в управляющую компанию, чтобы они все-таки хотя бы сделали нормально косметический ремонт.

«Люди не хотят страховать свое имущество от потопов, пожаров, поэтому возникают проблемы, когда они собственники, так как собственник сам несет ответственность за свое имущество», - сказал представитель юридического отдела мэрии Сочи корреспонденту "Кавказского узла".

Маргарита Ивлева с мнением чиновника не согласна, так как, по ее словам, затопило не ее личное имущество, а общую крышу, за которую несет ответственность администрация города.

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