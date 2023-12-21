21 декабря 2023, 17:19

Военный со Ставрополья погиб в ходе СВО

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Михаил Бояринцев погиб в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Пятигорска. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 241 бойца из Ставропольского края.

"Кавказский узел" писал, что Роман Белоусов, Левон Акопян, Артур Арамян и Сергей Маликов погибли в военной операции на Украине, общее число военных из Ставропольского края, гибель которых в зоне СВО подтвердили власти, достигло 240.

Михаил Бояринцев погиб в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Пятигорска в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче ордена Мужества его матери. Другие подробности о погибшем в сообщении не приведены.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 241 бойца из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Мэр Невинномысска сообщил о гибели на Украине командира полка", "Двое военных из Ставропольского края убиты на Украине", "Пять бойцов со Ставрополья погибли в военной операции на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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