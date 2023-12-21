Обвиняемый по делу о смерти Джабиева прекратил голодовку

21 декабря 2023, 16:35

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Бывший силовик Марат Хугаев, который проводил голодовку в знак протеста против своего преследования по делу о смерти Инала Джабиева, прекратил акцию.

Как писал "Кавказский узел", 27 октября прокуратура Южной Осетии сообщила, что обвиняемые ознакомлены с материалами дела о смерти Инала Джабиева, и оно передано в суд. На первых заседаниях суда были зачитаны обвинительные заключения Джумберу Бибилову, Марату Хугаеву, Андрею Джиоеву, Ацамазу Наниеву, Ирбегу Сланову, Сергею Козонову, Зауру Гогичаеву и Алану Багаеву. Сторона защиты не признает ни одной статьи обвинения, заявили адвокаты сотрудников криминальной милиции. 4 декабря стало известно, что один из обвиняемых по делу, бывший силовик Марат Хугаев, был госпитализирован в тяжелом состоянии после голодовки, в том числе сухой, которую он проводил с 15 ноября в знак протеста против своего задержания и ареста.

В октябре 2022 года Цхинвальский горсуд вернул уголовное дело о смерти после допроса Инала Джабиева на дополнительное расследование в Генпрокуратуру Южной Осетии. По делу на тот момент были обвинены семь силовиков. Генпрокуратура Южной Осетии в марте сообщила о новых обвиняемых по делу. Среди них - бывший генпрокурор Урузмаг Джагаев, он заочно арестован и объявлен в розыск, бывший начальник УВД по Цхинвалу Урузмаг Маргиев, который находится под подпиской о невыезде. Бывший глава МВД Южной Осетии Игорь Наниев объявлен в розыск. Все они обвинены в превышении должностных полномочий.

Обвиняемый по делу о смерти Инала Джабиева Марат Хугаев прекратил голодовку и начал принимать пищу и воду, сообщил начальник медсанчасти отдела управления исполнения наказаний Виталий Джиоев. Он отметил, что ранее Хугаев из-за ухудшения состояния вследствие голодовки был доставлен в Республиканский медцентр с панкреатитом. "С ним неоднократно проводились беседы, ему разъяснялось, что если он не будет принимать пищу и воду, то впоследствии у него могут быть серьезные проблемы со здоровьем. В итоге, в РММЦ он начал питаться", - привело сегодня слова Джиоева ИА "Рес".

Напомним, Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года после допроса по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии. Его смерть вызвала массовые протесты и политический кризис в республике: 16 депутатов парламента с осени 2020 года по февраль 2021 года бойкотировали заседания парламента, не давая собрать кворум. В итоге работа парламента оказалась полностью парализованной.

Родные Джабиева организовали круглосуточную акцию протеста, которая проходила на площади в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года. Оппозиция и протестующие добивались увольнения генпрокурора Урузмага Джагаева, но прекратили акции, не добившись своих целей.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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