Подозреваемый по делу о смерти Джабиева госпитализирован после голодовки

04 декабря 2023, 09:58

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Бывший силовик Марат Хугаев, подозреваемый по делу о смерти Инала Джабиева, госпитализирован в тяжелом состоянии после голодовки, которую он проводил с 15 ноября в знак протеста против своего задержания и ареста, сообщили источники.

Как информировал "Кавказский узел", 27 октября прокуратура Южной Осетии сообщила, что обвиняемые ознакомлены с его материалами дела о смерти Инала Джабиева и оно передано в суд.

Бывший сотрудник криминальной милиции Марат Хугаев, который является участником по делу о смерти Джабиева, в тяжелом состоянии доставлен в югоосетинский Республиканский многопрофильный медицинский центр после голодовки в тюрьме, передал сегодня оппозиционный телеграм-канал "Чъребайы Хъæргæнæг".

Ранее депутаты Алан Тадтаев и Ибрагим Валиев посетили задержанных по делу Джабиева, они пытались уговорить Хугаева, чтобы он прекратил голодовку, но тот отказался, сообщило сегодня "Эхо Кавказа"*.

Хугаев начал голодовку 15 ноября. Он заявил, что проводит ее из-за необоснованного и политически мотивированного задержания и заключения в тюрьму. Родственники силовиков, задержанных по делу о смерти Джабиева, ранее добились встречи с президентом Южной Осетии. После этого Хугаев объявил сухую голодовку. По делу о смерти Джабиева он имеет статус подозреваемого.

Напомним, Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года после допроса по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии. Его смерть вызвала массовые протесты и политический кризис в республике: 16 депутатов парламента с осени 2020 года по февраль 2021 года бойкотировали заседания парламента, не давая собрать кворум. В итоге работа парламента оказалась полностью парализованной.

Родные Джабиева организовали круглосуточную акцию протеста, которая проходила на площади в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года. Оппозиция и протестующие добивались увольнения генпрокурора Урузмага Джагаева, но прекратили акции, не добившись своих целей.

Генпрокуратура Южной Осетии в марте отчиталась о завершении предварительного расследования по делу о смерти Джабиева.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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