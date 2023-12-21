Разведчик из Карачаевска убит на Украине

21 декабря 2023, 15:07

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Мурат Джандаров погиб на Украине, сообщил сегодня мэр Карачаевска. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 28 военных из Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" писал, что Расул Адзинов стал 27-м военным из Карачаево-Черкесии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Мурат Джандаров погиб в ходе специальной военной операции на Украине, на доме, где он жил, установлена мемориальная доска, сообщил сегодня мэр Карачаевска Марат Урусов в своем Telegram-канале.

Как следует из информации на мемориальной доске, фотография которой приложена к публикации, Джандаров служил в спецназе разведки ВДВ радистом в звании рядового. Погиб в Запорожской области 11 июня, ему было 23 года.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 28 бойцов из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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