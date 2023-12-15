15 декабря 2023, 16:14

Военный из Карачаево-Черкесии убит на Украине

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Расул Адзинов погиб на Украине, сообщила администрация Адыге-Хабльского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 27 военных из Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" писал, что Тимур Абраюков стал 26-м военным из Карачаево-Черкесии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Военнослужащий Расул Адзинов из аула Старо-Кувинск погиб в специальной военной операции, сообщила администрация Адыге-Хабльского района, отчитываясь о передаче его родным ордена Мужества. В зоне СВО он находился с февраля 2022 года, погиб в феврале этого года, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 27 бойцов из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Два бойца из Дагестана убиты в военной операции", "Полицейский из Махачкалы убит на Украине", "Боец из Кисловодска погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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