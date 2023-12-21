Колясочник на пандусе, фото: pokayadoma.ru

21 декабря 2023, 04:29

Правозащитники добились внимания прокуратуры к проблемам инвалидов в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокуратура вынесла представление фонду пенсионного и социального страхования Дагестана из-за несвоевременного обеспечения инвалидов положенными им по закону средствами реабилитации, сообщила организация "Монитор пациента". 

"Кавказский узел" писал, что инвалиды в Дагестане не получают положенной им по закону помощи. Так, бесплатные подгузники, положенные инвалидам, невозможно получить в отдаленных районах Дагестана, приходится ехать в Махачкалу и стоять в многочасовых очередях, рассказали в октябре жители республики.

Чиновникам Фонда пенсионного и социального страхования Дагестана может грозить уголовное преследование в связи с регулярным нарушением прав инвалидов на медицинские изделия и средства реабилитации. Речь идет о том, что работники ведомства не обеспечивают инвалидов памперсами, колясками и другой помощью, на которую они имеют право по закону. 

"Также прокуратура выявила, что за весь текущий год инвалидам не привозили подгузники на дом, как должны были. Материал отправлен в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании", - сообщила 20 декабря правозащитная организация "Монитор пациента" в своем Telegram-канале. 

Правозащитники отметили, что прокуратура начала проверку фонда соцстрахования после их обращения. "Мы отправили им письмо, где описали подробно проблему. В частности, то, что отделение Соцфонда России по Дагестану, используя поставщиков по государственным контрактам, фактически не выполняет свои обязательства”, - отмечается в публикации. 

По закону инвалиды имеют право выбрать, каким образом получать положенные средства реабилитации - с доставкой на дом или в пунктах выдачи. Фактически же поставщики, выбранные ведомством, не обеспечивали доставку по домашним адресам, тогда как пункт выдачи технических средств реабилитации в Дагестане существует всего один - там скапливаются большие очереди, в которых инвалиды вынуждены стоять часами.

"Соцфонд на жалобы отвечает, что поставщик пытался дозвониться до получателя, но не смог", - пояснили правозащитники.

На сайте прокуратуры Дагестана, по состоянию на 04.20 мск сегодня, нет информации о проверке по вопросу обеспечения инвалидов средствами реабилитации. Между тем 19 декабря ведомство отчиталось, что через суд были обеспечены права ребенка-инвалида из Кизляра на бесплатные лекарства и медизделия, а Минздраву Дагестана внесено представление из-за нарушения прав больных сахарным диабетом в Курахском районе на льготные препараты. 

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Примечание:

"Активисты потребовали обеспечить доступную среду в центре Махачкалы", "Активисты убедили суд в нарушении прав инвалидов чиновниками в Махачкале", "Более шести тысяч фиктивных инвалидов выявлены в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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