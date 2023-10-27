Жители Дагестана сообщили о сложности получения помощи инвалидам

27 октября 2023, 15:04

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Бесплатные подгузники, положенные инвалидам, невозможно получить в отдаленных районах Дагестана, приходится ехать в Махачкалу и стоять в многочасовых очередях, рассказали жители республики. Жалобы на эту проблему поступают регулярно, указал дагестанский правозащитник Зияутдин Увайсов.

О нарушении прав инвалидов, жаловавшихся на перебои в поставках средств реабилитации, в частности, подгузников, сообщил 24 октября в своем телеграм-канале уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев.

"В связи с выявленными нарушениями наложены штрафные санкции в размере 200 тысяч рублей на махачкалинский филиал АО "Московское протезно-ортопедическое предприятие", ответственное за оказание данной услуги. В настоящее время органы прокуратуры совместно с управлением Федерального казначейства по РД проводят проверку по данному вопросу. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры", - сообщил Алиев.

Обращения граждан были связаны как с нехваткой средств реабилитации, так и с тем, что они не доставляются до адресатов, хотя в соответствии с условиями реализации этой услуги средства реабилитации должны доставляться по адресам получателей, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы уполномоченного по правам человека в Дагестане.

Он отметил, что жалобы поступают не только от махачкалинцев, но и со всей республики, а в первую очередь с этой проблемой сталкиваются жители труднодоступных районов, которым сложно приезжать в Махачкалу. "Говоря о средствах реабилитации, в первую очередь имеются ввиду подгузники, с другими средствами реабилитации картина лучше. Этим вопросом занимается отделение Фонда пенсионного и социального страхования России [Социального фонда] по Дагестану, их усилиями наложены штрафные санкции на махачкалинский филиал АО "Московское протезно-ортопедическое предприятие", - сказал он, добавив, что аппарат омбудсмена ожидает окончания прокурорской проверки.

Представитель общественной организации "Город наш" Мадина Ибрагимова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что лично сталкивалась с этой проблемой, когда получала средства реабилитации для своей пожилой лежачей родственницы. "После подачи заявки на получение памперсов для взрослых мне позвонили, сказали, что можно прийти забрать. Приехала к 09.00 утра, там была огромная очередь. Люди, по их словам, занимали очередь с ночи. Были такие, которые третий день подряд приезжали из районов, но не могли дождаться положенной помощи", - рассказала Ибрагимова.

По ее словам, многие отказываются от доставки на дом, так как средства реабилитации могут привезти с опозданием на месяц или доставить подгузники не того размера. "Я писала десятки жалоб. После каждой жалобы были какие-то сдвиги. Я махачкалинка, а как быть приезжающим из сел? Их было жалко. Почему нельзя открыть пункты выдачи средств реабилитации во всех районах или хотя бы разбить республику на 7-8 округов? Или в Махачкале открыть несколько пунктов", - сказала активистка.

Наличие проблемы подтвердила жительница Махачкалы Раисат. "Пришла занять очередь в 08.00 утра, передо мной уже было более ста человек. Стоять толку не было, ушла", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Раисат. Она добавила, что им часто приходится самим покупать подгузники, так как бесплатно получить их удается не всегда.

Жительница Дагестана Патимат сообщила, что ее родственники живут в селе недалеко от Хасавюрта. "В городе [Хасавюрте] невозможно получить подгузники для инвалида. Приходится ездить в Махачкалу, занимать очередь с ночи", - сказала Патимат корреспонденту "Кавказского узла".

Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, в том числе абсорбирующими изделиями (подгузниками), установлены несколько способов оказания этой услуги, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель дагестанского отделения Социального фонда России.

В их числе - предоставление подгузников и пеленок в соответствии с картой индивидуальной программы реабилитации, выплата компенсации расходов на самостоятельную покупку этих изделий, и формирование электронного сертификата для приобретения абсорбирующего изделия. "Обеспечение инвалидов абсорбирующими изделиями как одного из видов технических средств реабилитации, осуществляется в рамках госконтрактов", - сообщил представитель Социального фонда.

В правозащитную организацию "Монитор пациента" регулярно обращаются люди с этой проблемой, по этому поводу было подано несколько судебных исков, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель "Монитора пациента" Зияутдин Увайсов.

"Особенно много обращений по подгузникам. Я предполагаю, что именно в части их закупок имеется коррупционная составляющая... Были выигранные судебные иски по подгузникам, также по обеспечению протезами, но основная проблема с подгузниками. Если протезы выдаются раз в несколько лет, то подгузники надо выдавать ежемесячно. У человека есть право на компенсацию приобретения подгузников, но сумма почему-то почти в два раза ниже средней закупочной цены. Привозить средства реабилитации на дом должны по выбору заявителя, но доставка осуществляется плохо, поэтому люди вынуждены приходить в специальный пункт выдачи", - сказал он, не исключив, что "специально создают такую сложную ситуацию, чтобы была возможность для коррупции".

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