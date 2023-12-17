17 декабря 2023, 19:21

Оставлен в силе приговор жителю Кабардино-Балкарии за уклонение от службы

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Апелляционная инстанция оставила в силе приговор мобилизованному из Зольского района Исламу Маргушеву, осужденному на пять лет колонии по обвинению в самовольном оставлении части.

Как писал "Кавказский узел", в октябре стало известно, что Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил 24-летнего мобилизованного из Зольского района Ислама Маргушева к пяти годам колонии. Маргушев был признан виновным в уклонении от военной службы в период мобилизации в течение более месяца (часть 5 статьи 337 УК РФ, предусматривает до 10 лет лишения свободы). Его защита обжаловала приговор.

Маргушев был мобилизован 26 сентября 2022 года и служил в воинской части в Ингушетии. 13 декабря 2022 года подсудимый не явился на службу, а позднее в суде пояснил, что решил остаться дома в селе Каменномостское Зольского района, "поскольку хотел отдохнуть и провести время с матерью". Офицер части, где служил Маргушев, 16 апреля отправился к месту жительства рядового, где и обнаружил его. Суд учел, что Маргушев воспитывался без отца в многодетной семье, ранее к уголовной ответственности не привлекался и принимал участие в военной операции на Украине с октября по ноябрь 2022 года.

Южный окружной военный суд вынес решение по апелляционной жалобе защиты Ислама Маргушева и оставил приговор в силе, говорится в апелляционном определении на сайте суда, на которое сегодня обратило внимание "Кавказ.Реалии"*.

Карточка дела Маргушева обновлена на сайте суда 14 декабря, в ней опубликован текст судебного решения, вынесенного 8 декабря. Согласно документу, защитник Маргушева просил отменить приговор и вернуть дело в суд первой инстанции.

"В обоснование жалобы ее автор указывает: судом первой инстанции незаконно положены в основу приговора показания Маргушева, данные в ходе предварительного следствия и в суде, поскольку он слабо владеет русским языком по причине проживания в сельской местности, где он общался на кабардинском языке, в связи с чем совершил самооговор; Маргушев невиновен в инкриминируемом ему деянии, так как, согласно справке врио командира войсковой части, осужденный в период данной неявки на службу находился в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в публикации.

Однако суд указал, что Маргушев получил образование в колледже, где получил оценку «хорошо» по русскому языку, а проходя военную службу, неоднократно обращался к командованию с собственноручно составленными на русском языке рапортами. Кроме того, на предварительном следствии и в суде ему разъяснялось право давать показания на родном языке, но Маргушев заявлял в присутствии защитника, что желает давать показания на русском языке.

Сведения в справке врио командира войсковой части о том, что Маргушеву в период инкриминируемого преступления находился в зоне военной операции, не соответствуют действительности, указал суд. "Данная справка выдана ошибочно, что подтверждено справкой врио командира этой же воинской части от 27 октября 2023 года, а также установленными обстоятельствами уголовного дела", - говорится в апелляционном определении.

Судебная коллегия решила не удовлетворять апелляционную жалобу и оставить без изменения приговор Исламу Маргушеву, говорится в документе.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

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Примечание:

"Оставлен в силе приговор офицеру из Северной Осетии за уклонение от службы", "Суды в Чечне продемонстрировали ужесточение подхода к дезертирству", "Мобилизованный из Астраханской области обвинен в дезертирстве".

Автор: "Кавказский узел"

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