Два беспилотника сбиты над Волгоградской областью

17 декабря 2023, 12:30

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные в Волгоградской области уничтожили еще два беспилотника, запущенных со стороны Украины, сообщило Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", силами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотника над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей, сообщило сегодня Минобороны. Жертв в результате атаки нет, отчитались губернатор Ростовской области Василий Голубев и волгоградский губернатор Андрей Бочаров.

Минобороны сообщило об уничтожении силами ПВО еще двух украинских БПЛА над Волгоградской областью, пишет "Коммерсант".

Атака беспилотников самолетного типа произведена со стороны Украины сегодня, говорится в публикации в телеграм-канале Минобороны. "Дежурными средствами ПВО уничтожено 2 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Волгоградской области", - отмечается в сообщении.

Администрация области, по состоянию на 12.25 мск, не прокомментировала в своем телеграм-канале новую атаку беспилотников.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.