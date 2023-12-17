17 декабря 2023, 12:30

Два беспилотника сбиты над Волгоградской областью

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Военные в Волгоградской области уничтожили еще два беспилотника, запущенных со стороны Украины, сообщило Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", силами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотника над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей, сообщило сегодня Минобороны. Жертв в результате атаки нет, отчитались губернатор Ростовской области Василий Голубев и волгоградский губернатор Андрей Бочаров.

Минобороны сообщило об уничтожении силами ПВО еще двух украинских БПЛА над Волгоградской областью, пишет "Коммерсант".

Атака беспилотников самолетного типа произведена со стороны Украины сегодня, говорится в публикации в телеграм-канале Минобороны. "Дежурными средствами ПВО уничтожено 2 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Волгоградской области", - отмечается в сообщении.

Администрация области, по состоянию на 12.25 мск, не прокомментировала в своем телеграм-канале новую атаку беспилотников.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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