Жительница Краснодара обвинена в дискредитации армии

17 декабря 2023, 08:02

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Силовики в Краснодаре составили протокол о дискредитации военных на местную жительницу Любовь Копыленко.

Как информировал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Сотрудники правоохранительных органов составили протокол о дискредитации армии на жительницу Краснодара Любовь Копыленко, передали 16 декабря "Кавказ. Реалии"*.

Издание при этом не уточнило за что именно на Копыленко составлен протокол, а также не привело подробностей по ее делу.

В карточке дела на сайте Ленинского районного суда Краснодара уточняется, что Копыленко вменяется статья 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Подробностей по делу не приведено.

Комментариев от Любовь Копыленко или ее представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 15 августа стало известно, что суд в Адлере приговорил Марину Мелихову к полутора годам колонии, сочтя опубликованные ею ролики в соцсети дискредитацией российских военных.

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