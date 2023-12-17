Власти Кабардино-Балкарии отменили массовые новогодние торжества

17 декабря 2023, 05:20

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Массовые новогодние и рождественские мероприятия в Кабардино-Балкарии проводиться не будут, сообщил глава республики Казбек Коков.

Как писал "Кавказский узел", 23 ноября стало известно, что мэрия Ставрополя отменила массовые мероприятия в новогодние праздники. По словам главы города Ивана Ульянченко, во время военной операции на Украине пышные торжества неуместны.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков 15 декабря на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба затронул тему проведения новогодних и рождественских праздников. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Кокова, "в этом году каких-либо масштабных массовых праздничных мероприятий не планируется". При этом он не уточнил, в связи с чем не будут проводиться мероприятия.

Глава республики также отметил, что новогодние утренники, праздничные елки и театрализованные представления в образовательных и дошкольных учреждениях все же состоятся, а значит нужно реализовать "дополнительные меры безопасности в местах массового пребывания людей".

Еще в октябре 2022 года власти по меньшей мере четырех регионов СКФО и ЮФО (Ростовской области, Краснодарского края, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии) отказались от наиболее массовых торжеств по случаю Нового года. Изменили формат новогодних мероприятий и мэрии столиц республик СКФО: в частности, администрация Грозного отменила праздничный салют и новогодний концерт на центральной площади, а мэрия Махачкалы отказалась от праздничных фейерверков, запланировав новогодние мероприятия для семей и детей участников военной операции на Украине.

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