Прекращено административное дело жителя Темрюка о дискредитации армии

17 декабря 2023, 01:24

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В связи с истечением срока привлечения к ответственности суд в Темрюке прекратил административное дело Дмитрия Замятко, повторно обвиненного в дискредитации армии за публикации в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", в отношении жителя Темрюкского района Дмитрия Замятко в начале ноября повторно составлен административный протокол о дискредитации российской армии. В августе его дело, поступившее в суд, было прекращено.

Темрюкский районный суд прекратил производство по делу Дмитрия Замятко, обвиняемого в дискредитации российской армии. Поводом для составления протокола стал пацифистский пост в соцсети "ВКонтакте", пишут 16 декабря "Кавказ.Реалии"*.

На заседании суда Замятко не присутствовал. От административного наказания он был освобожден на том основании, что истекли сроки привлечения к ответственности, который для данной статьи составляют три месяца.

Напомним, что 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что 16 декабря суд во Владикавказе оштрафовал Сергея Сидоренко, посчитав дискредитацией армии сказанные им в присутствии соседей слова в поддержку жителей Украины.

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