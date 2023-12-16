Жители Ростовской области раскритиковали власти за отключения света

16 декабря 2023, 13:58

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Подача электричества частично возобновлена в Ростове-на-Дону и Аксае, но перебои с энергоснабжением продолжаются, и в домах холодно, рассказали местные жители. Они раскритиковали местные власти за неготовность к зимнему сезону.

Как писал "Кавказский узел", в Ростове-на-Дону и в Аксае из-за отсутствия света и отопления не работают больницы, школы и детсады, в магазинах возникла нехватка продуктов и нарушена работа общественного транспорта, пожаловались 14 декабря местные жители. Власти не приняли меры заблаговременно, именно поэтому возникли такие последствия непогоды, заявила депутат ростовской гордумы Наталья Оськина.

12 декабря в Аксае и Аксайском районе был введен режим чрезвычайной ситуации из-за отключения электричества в связи с ледяным дождем. Без света в Ростовской области остались 180 тысяч человек. 14 декабря власти отчитались, что подача электричества восстановлена в 187 из 205 населенных пунктов.

Сегодня утром на некоторых улицах в Ростове-на-Дону была восстановлена подача электроэнергии, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" местные жители. "Утром у нас появился свет. Хоть свет дали - уже хорошо... По воде звонил час назад. Сказали, света нет на насосных, весь город без воды. Теперь ждем, когда заработают насосы. Надеюсь, что вчерашние отключения последние, а то уже все ресурсы на исходе", - сказал, в частности, ростовчанин Евгений.

По его словам, дефицита продуктов в магазинах нет. "Есть проблема питьевой воды. Но мы успели закупиться, даже соседям немного помогли. А так выручает доставка продуктов. Только она немного подорожала, но это не страшно", - сказал он.

Ростовчанин Николай рассказал, что его семья не успела даже зарядить телефоны, когда вновь отключили свет. "Утром дали свет. Мы все бегом заряжать телефоны, ноутбуки, и тут вновь отключили. В общем, отключения, к сожалению, продолжаются. Мясниковский район Ростова опять без света. И причина - старые линии, которые со времён СССР не менялись. Может, властям хватит осваивать деньги, а нужно их вкладывать в развитие инфраструктуры?" - сказал он.

По его словам, во всем микрорайоне Военвед 15 декабря целый день был отключен свет и, как следствие, отопление. "В квартире было холодно, как мы не заболели, не знаю. Сейчас уже есть свет, пока есть вода и газ. Напор нормальный, но если отключения продолжатся, то насосы перестанут качать воду. Проблем с продуктами нет. Сетевые магазины работают, там все есть", - рассказал он.

На Линейной улице в Ростове-на-Дону электричества нет, сообщила местная жительница Инна. "Мы без света, без отопления, без горячей воды. Сидим, ждем, пока будет свет. Все обещают, но каждый раз новая авария. У нас как будто никогда зимы не было и льда. Крайне не подготовлен город к такому", - пожаловалась она.

За прошедшие сутки в Ростове-на-Дону произошло 50 аварийных ситуаций, к 08 мск 16 декабря устранены 42 из них, в работе остается восемь. "Две — на объектах теплоснабжения. Отключены две котельные, которые обслуживают 5 МКД... Одна — на объектах электроснабжения. Произошел порыв на сетях электроснабжения Чалтырьского РЭС. Электроснабжение ограничено в 4500 жилых домов трех садоводческих товариществ: Салют, Вираж, Урожай... И пять — на объектах газоснабжения, в результате чего отключено 4 МКД (95 квартир)", - сообщила сегодня в своем телеграм-канале мэрия Ростова-на-Дону.

В домах на улице Лермонтова в Аксае электричества нет уже несколько дней, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" жительница одного из домов Дарья. "Пятые сутки нет света, воды и тепла. Спасибо нашему генератору, один день стойко отслужил и ушёл на покой. Знакомый из Ростова дал на время генератор, сейчас подключили, хотя бы есть свет, но, разумеется, много не потянет, но хоть греемся сейчас. Однако интересен тот момент, что в Аксае хоть иногда давали электроэнергию, а на Лермонтова её нет все эти дни без перерывов. Причем половина улицы два дня со светом, а другая без уже пять дней. Сколько нас будут мучить и морозить, неизвестно. Магазины не работают вообще, город мертвый. Кушаем, что есть", - рассказала она.

Продуктовый магазин на улице Лермонтова в Аксае, действительно, не работает уже несколько дней. "Мы сейчас вывозим размороженные продукты, а так закрыты, не работаем. Все свежие товары у нас раскупили прямо на следующий день после осадков. Платили только наличкой, поскольку техника не работала. Дальше люди стали брать замороженную продукцию: котлеты, пельмени, наггетсы и всякое такое", - рассказала продавщица магазина корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, если бы в магазине был свой генератор электричества, то, возможно, магазин не закрылся бы. "В первый день нам дали на время один генератор, но в магазине [подключено к сети] много всякой техники, и он не тянул. Купить мощный генератор хозяин магазина не стал, дорогой был очень. Не думали, что так долго без света останемся", - отметила она.

Помимо перебоев с электроэнергией, в Аксае участились также перебои с подачей воды, сообщила местная жительница Алина. "Света нет, только перерывами. Вода - маленький напор. Из дома страшно выходить: все деревья во льду и падают. Заказали "Яндекс-доставку", ждем продукты. Все печально, и непонятно, когда ждать улучшения", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Местная жительница Агата сообщила, что в свет в доме появился только сегодня утром, но она не уверена, что это надолго. "Вчера [15 декабря] даже связи не было, ни интернета, ни звонков. Утром я на работу ушла, а дети с бабушкой. Они провели день без света, воды и отопления. Болеем всей семьёй, перемерзли. Утром в 7:00 дали свет, холодно до ужаса. И вопрос, надолго ли", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, в городе все еще есть большая проблема с питьевой водой. "Продукты успела купить позавчера [14 декабря] с доставкой из Ростова, но тоже не все позиции были. По-прежнему остаётся проблема с водой, её в магазине попросту нет, только газированная. Подвоз воды организован странно: если он и был, то мы не знаем, потому что информацию только в интернете публиковали. А без связи об этом не узнать", - пожаловалась она.

Агата добавила, что машины «Россетей» весь день ездят по городу и ремонтируют поврежденные участки. "В районе моей работы машины «Россетей» с обеда и полночи работали. Но таких объектов очень много, хочется верить, что блага цивилизации вернулись к нам насовсем, но боюсь, ещё предстоит помучаться", - отметила жительница Аксая.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.