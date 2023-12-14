Жители Ростовской области столкнулись с дефицитом продуктов в магазинах из-за непогоды

14 декабря 2023, 13:12

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В Ростове-на-Дону и в Аксае из-за отсутствия света и отопления не работают больницы, школы и детсады, в магазинах возникла нехватка продуктов и нарушена работа общественного транспорта, пожаловались местные жители. Власти не предприняли заблаговременно превентивных мер, именно поэтому возникли такие последствия непогоды, заявила депутат гордумы Ростова-на-Дону.

Как информировал "Кавказский узел", 12 декабря в Аксае и Аксайском районе был введен режим чрезвычайной ситуации из-за отключения электричества в связи с ледяным дождем. Без света в Ростовской области остались 180 тысяч человек. Сегодня власти отчитались, что подача электричества восстановлена в 187 из 205 населенных пунктов Ростовской области.

Житель Ростова-на-Дону Андрей пожаловался, что в его доме нет света, воды и отопления второе сутки. "Речи о школе и о том, как добраться до работы не стоит. По улицам невозможно передвигаться ни на машине, ни пешком. Сейчас главный вопрос – как бы не замерзнуть в собственном доме. Сейчас есть только газ, но газовый котел не работает без электричества, то есть нам нечем греться", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам ростовчанина, в магазинах нет воды и молочной продукции. "В сетевых магазинах "Пятерочка", "Магнит" не продают питьевую воду, молочную продукцию. Может просто не привозят, может все раскупили. Дома у нас запасов еды вообще нет. А нас в семье пять человек. Хорошо, что соседи делятся водой", – отметил он.

Местная жительница Дарья заявила, что в Ростове-на-Дону свет отключают периодически. "Я уже учёная и надеюсь только на себя. У меня всегда огромный резерв воды дома имеется, всегда заряжен пауэрбанк на 100%, а квартира прогрета тёплыми полами. К тому же я фрилансер, работающий на себя. Поэтому я просто жду дома, когда всё починят", – поделилась она с корреспондентом "Кавказского узла".

Последствия гололёда предотвратить было невозможно, считает она.

Ситуация в городе и так была сложной, а ледяной дождь еще больше усугубил проблемы горожан, отметила жительница Гуково Надежда Винокурова.

"Да наш город вообще давно в книгу рекордов надо занести: воды нет, мусором заросли, свет отключают или напряжения нет, дороги тротуары не чистятся, управляющие компании – это вообще отдельный разговор. Мост неизвестно когда будут делать, да и будут ли? Цветущий, зелёный город превратился в помойку, и никто на нас не обращает внимания, только иногда по ростовскому телевидению рассказывают, как наш город развивается, сколько много рабочих мест появилось. Еще можно много чего сказать. Только что толку и кому это надо?", – пожаловалась она корреспонденту "Кавказского узла".

Постоянные перебои подачи электричества и воды добавили бытовых проблем, подчеркнула жительница Гуково. "Смотрите, воды нет, света нет, отопления нет. Если и дают, то на короткое время. Мы ничего не успеваем сделать по дому. Детей в школу и детский сад не везем, они дома, но сколько мы можем жить в таких условиях? Надо быстрее решать такие проблемы. А лучше быть готовым к таким природным явлениям и как-то принимать превентивные меры", – заявила она.

Жительница Аксая Алина пожаловалась, что в ее доме нет электричества вторые сутки.

"Так как живем в частном доме у нас газовый котел, но не работает насос и дома очень холодно. Детей отвезли родителям на другой конец города. По городу передвигаться страшно: падают деревья, столбы, знаки дорожные. В сад детей не принимают, так как там нет отопления и электричества. В школу сын не ходит, присылают задания в группу школьную. Дороги обработаны только центральные. Но чтобы добраться домой обязательно нужно проехать по частному сектору, а там каток и поваленные деревья", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Родителям Алины пришлось переехать из-за холода в доме. "В многоэтажном доме тоже начались проблемы. Люди замерзают: нет ни света, ни воды, ни отопления. Мои родители, слава богу, перебрались к брату, пережидают весь этот ужас. Никаких ответов от властей. Когда все починят, мы не знаем. Все очень печально и страшно", – сказала жительница Аксая.

Администрация детского сада прислала сообщение, в котором пояснила, что учреждение не работает из-за отсутствия света и тепла.

"Вот смс из детского сада: "Уважаемые родители, детский сад находится с вашими домами на одной линии электроподачи и теплоподачи. Сейчас в детском саду, как и у вас дома, нет ни света, ни тепла. У вас есть газ, в детском саду газа нет. Ведутся работы", – процитировала Алина сообщение руководства детсада.

"Они призвали нас заранее обдумать и решить проблемы с работой в случае, если дети останутся с нами. Вот такая ситуация у нас сложилась", – посетовала она.

Улицы города в плохом состоянии, повсюду лежат ветки, оборванные провода и гирлянды, заявила другая жительница Аксая Агата.

"Дорога скользкая до ужаса, пока дошли до детского сада пять раз упали с ребенком, до работы тоже практически пришлось ползти... Ноги болят и мышцы от падения и нагрузки. Транспорт ходит отвратительно, тарифы на такси взлетели со страшной силой. Сегодня кроме хлеба вообще ничего купить даже за наличные невозможно. Свечи и воду в магазине купить практически нереально. Свечей нет, вода от 60 рублей за 1,5 литра. Только наличный расчёт. Радует запас гречки в квартире", – рассказала Агата корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, в ее доме нет воды и отопления. "Наша школа завтра вообще хочет дистанционное обучение. Только как, не очень понятно, связи нет практически, телефон живёт на честном слове и боюсь, что до завтра батареи не хватит", – отметила жительница Аксая.

Врачи из местных больниц просят пациентов ночевать дома из-за отсутствия электроэнергии, рассказала другая местная жительница Камила Ткачева.

"Мы с ребенком с двусторонней пневмонией, температурой под 40 отправились из больницы домой, так как и в больнице очень холодно. Сделать ничего не могут, попросили переночевать дома, пока проблемы не решатся. Но я очень благодарна тем людям, которые сейчас там работают в таких условиях. Они помогают больным всем, чем могут", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Улицы Ростова-на-Дону обработаны повышенным объемом реагентов, сообщил сотрудник администрации города. "В ночное время к обработке города реагентами было привлечено 118 единиц техники, в том числе 65 комбинированных дорожных машин и 14 мини-погрузчиков. Израсходовано 600 тонн реагентов. В обработке тротуаров, остановочных комплексов задействовано 122 человека. Дворовые территории обрабатывали 353 дворника управляющих организаций", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Принятые властями меры для решения проблем, вызванных ледяными дождями, недостаточные, считает депутат гордумы Ростова-на-Дону Наталья Оськина. "Гололед, как любое погодное явление, показывают наличие красивых отчетов и высокопарных речей. Наличие коррупции, скорее всего, от оформления смет до конечного источника оказания услуг. А это результат халатности и безответственности чиновников, их бездействие", – заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Власти могли бы предотвратить последствия ледяных дождей, заранее предприняв необходимые меры, подчеркнула депутат. "Элементарно. Как ранее, в каждом дворе МКД должен быть привезен песок. Где-то поменьше, где-то побольше. В кладовых дворников должны быть мешки с антиоблединительными материалами и тем же песком. А сейчас я и другие жители говорят, что видели максимум мешок, наполовину наполненный, и то не везде. А уж говорить о песке в начале улиц частного сектора, как было заведено ранее, или МКД не приходится. Как и про спецтехнику", – сказала Оськина.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Ростове-на-Дону облачно, температура воздуха составляет -2 градуса, скорость ветра – четыре метра в секунду. В Аксае также облачно, температура воздуха составляет -1 градус, скорость ветра – пять метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

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