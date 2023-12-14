14 декабря 2023, 09:49

Без энергоснабжения остаются восемь тысяч жителей Дона

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Подача электричества восстановлена в 187 из 205 населенных пунктов Ростовской области, электроснабжение которых было прервано из-за непогоды, отчитался сегодня губернатор.

Как информировал "Кавказский узел", 12 декабря в Аксае и Аксайском районе был введен режим чрезвычайной ситуации из-за отключения электричества в связи с ледяным дождем. Без света в Ростовской области остались 180 тысяч человек.

В Ростовской области без электричества остается восемь тысяч жителей, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"По состоянию на утро 14 декабря, электроснабжение восстановлено в 187 из 205 отключенных населенных пунктов области, в остальных ликвидация последствий продолжается", – написал он сегодня в своем телеграм-канале.

Котельные и социальные объекты подключены к временным источникам электроснабжения, добавил губернатор.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Ограничения введены на трех дорогах Ростовской области из-за непогоды", "Более 500 жителей Ростовской области эвакуированы из-за подтоплений", "Автомобилисты назвали отсутствие топлива главной проблемой в пробке на трассе "Дон".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

14 декабря 2023, 11:34

14 декабря 2023, 11:14

14 декабря 2023, 10:32

  • Сторонники Орлова пришли поддержать его в Мосгорсуд

    Требование прокуратуры в апелляционном представлении приговорить Олега Орлова к реальному сроку за дискредитацию армии не должно быть удовлетворено, считают пришедшие в суд поддержать правозащитника его друзья и коллеги.

14 декабря 2023, 10:18

  • Подача электричества частично восстановлена в Махачкале

    Энергетики частично восстановили электроснабжение одного из районов Махачкалы, отчитались власти. Местные жители, комментируя это сообщение в телеграм-канале пресс-службы горадминистрации, потребовали ускорить работу аварийных бригад и пожаловались, что света в их домах нет уже несколько дней.

14 декабря 2023, 09:02

  • Евреи в Сочи отказались от широкого празднования Хануки

    На фоне обострения ситуации в Израиле и антисемитских акций на Северном Кавказе еврейская община в Сочи решила широко не праздновать Хануку. Вопрос о строительстве нового здания для синагоги в Сочи отложен, сообщила представитель общины.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи