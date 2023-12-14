Без энергоснабжения остаются восемь тысяч жителей Дона

14 декабря 2023, 09:49

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Подача электричества восстановлена в 187 из 205 населенных пунктов Ростовской области, электроснабжение которых было прервано из-за непогоды, отчитался сегодня губернатор.

Как информировал "Кавказский узел", 12 декабря в Аксае и Аксайском районе был введен режим чрезвычайной ситуации из-за отключения электричества в связи с ледяным дождем. Без света в Ростовской области остались 180 тысяч человек.

В Ростовской области без электричества остается восемь тысяч жителей, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"По состоянию на утро 14 декабря, электроснабжение восстановлено в 187 из 205 отключенных населенных пунктов области, в остальных ликвидация последствий продолжается", – написал он сегодня в своем телеграм-канале.

Котельные и социальные объекты подключены к временным источникам электроснабжения, добавил губернатор.

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