12 декабря 2023, 22:30

180 тысяч жителей Ростовской области остались без электричества

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Режим чрезвычайно ситуации введен в Аксае и Аксайском районе из-за отключения электричества в связи с ледяным дождем, без света в Ростовской области остаются 180 тысяч человек, проинформировал губернатор. Власти сообщили об увеличении числа обращений в травмпункты, школьникам разрешено оставаться дома.

В Ростовской области зафиксированы массовые отключения электроэнергии в связи с неблагоприятными погодными условиями  - гололедом и порывистым ветром, сообщил губернатор Василий Голубев. Днем без электричества оставались 150 тысяч человек, в Аксае и Аксайском районе был введен режим чрезвычайной ситуации. По состояни.ю на 21.00 без света более 180 тысяч человек в Ростове-на-Дону, Таганроге, Азове, Неклиновском, Азовском, Каменском и других районах. Режим повышенной готовности введен в Ростове-на-Дону, Аксае и Белокалитвинском районе, сообщил Голубев в своем Telegram-канале.

По его словам, восстановительные работы будут идти круглосуточно. "Компания «Россети» привлекла для аварийных работ дополнительно более 20 бригад из соседних регионов. Всего на ликвидации аварий задействованы 163 бригады в составе 504 человек и 192 единиц техники. Для энергоснабжения котельных и социальных объектов организовано их временное подключение к резервным источникам", - написал губернатор.

Также губернатор информировал, что  сегодня в Ростовской области был приостановлен подвоз детей к 277 школам. Обучение организовано в нескольких форматах: в дистанционном или в формате самоподготовки, кое-где занятия перенесены на субботу.

Глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко проинформировал, что "все школы и детские сады Ростова работают в штатном режиме". "Территории образовательных учреждений расчищены от наледи.Но для того, чтобы предотвратить возможное травмирование школьников при передвижении от дома к школе и обратно, родители могут оставить детей дома", - сообщил он в своем telegram-канале.

В регионе возросло число обращений в травмпункты. "В травмпункты Ростова-на-Дону с утра 11 декабря, в связи с неблагоприятными погодными условиями, за медицинской помощью обратилось 333 человека. Из них - 71 ребенок. Всем людям оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме", - сообщил минздрав Ростовской области.

Местные Телеграм-каналы публикуют фото рухнувших под весом наледи столбов и деревьев Так, издание 161.ru разместило фотографии электроопор, которые, упав, перегородили проезжую часть.

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Примечание:

"Ограничения введены на трех дорогах Ростовской области из-за непогоды", "Более 500 жителей Ростовской области эвакуированы из-за подтоплений", "Автомобилисты назвали отсутствие топлива главной проблемой в пробке на трассе "Дон"".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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