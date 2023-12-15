На улице Хуршилова, 8 подключили свет. Стоп-кадр видео РГВК "Дагестан" от 15.12.23, https://t.me/RGVKDAGESTAN/26756

15 декабря 2023, 23:43

Участники схода в Махачкале добились восстановления электроснабжения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После схода жильцов восстановлена подача электричества в дом 8 по улице Хуршилова, где света не было четыре дня. Глава "Дагэнерго" возложил ответственность за регулярные отключения на частную энергокомпанию.

Как писал "Кавказский узел", жители дома по улице Хуршилова, 8 в Сепараторном поселке Махачкалы сегодня вечером вышли на акцию протеста в связи с четырехдневным отсутствием электричества. К протестующим жителям приехали чиновники.

Жители Сепараторного поселка вечером 13 декабря перекрыли движение по проспекту Акушинского из-за двухдневного отсутствия электричества. Акция прекратилась, когда энергетики пообещали дать свет в дома махачкалинцев в течение нескольких часов. Днем 14 декабря жители рассказали, что электроснабжение так и не возобновлено, часть домов из-за отсутствия света осталась без отопления, рассказали местные жители. 

На улице Хуршилова в Махачкале восстановили электроснабжение, сообщила сегодня администрация главы Дагестана. 

"Электроснабжение микрорайона Сепараторный полностью восстановлено. Руководство республики и города оказало всю необходимую помощь энергетикам.  В дальнейшем будут обсуждены меры, которые позволят избежать таких ситуаций в будущем", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Жильцы дома по улице Хуршилова,8 не стали перекрывать движение по дороге, но вышли на народный сход, на который приехали чиновники, следует из сюжета РГВК "Дагестан".

Проблемы со светом в этом районе наблюдаются уже много лет, они связаны с несоответствующим обслуживанием оборудования частной компаний "Нурэнергосервис", рассказал директор филиала "Россети - Северный Кавказ" - Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев.

"Проблема на подстанции завода "Стекловолокно", потребители запитаны через их подстанцию, Персонал "Дагэнерго" взял на себя ответственность и зашли на подстанцию. Починили выключатель, защиту релейную, потребителей подключили", - отметил он.

С 9 августа в Махачкале прошло не менее 11 акций протеста против отключений электричества. Вечером 25 августа местные жители перекрывали движение в Семендере, после этого мэрия сообщила о возобновлении подачи электроэнергии. 26 августа жители улицы Гамидова добились восстановления подачи электричества после того, как перекрыли дорогу.

Жителям Махачкалы следует активнее бороться за свои права с помощью официальных жалоб на перебои в энергоснабжении, заявили дагестанские активисты и разъяснили на встрече с жителями Редукторного поселка порядок подачи жалоб.

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Примечание:

"Герхмахинцы пожаловались Путину на проблему с газом и светом", "Подача электричества частично восстановлена в Махачкале", "Прекращение подачи воды в выходной день возмутило махачкалинцев".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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