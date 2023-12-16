Выход "Карабаха" в плей-офф Лиги Европы напомнил о проблемах азербайджанского футбола

16 декабря 2023, 01:57

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Футбольный клуб "Карабах" уже 10 лет участвует в еврокубках, но впервые вышел в плей-офф Лиги Европы. Успехи клуба могут способствовать развитию детского футбола и вниманию к проблемам других азербайджанских команд, отметили болельщики.

Победив 14 декабря в Баку в домашнем матче шведский "Хэккен" со счетом 2:1 ФК "Карабах" впервые вышел в плей-офф Лиги Европы."Карабах", набрав 10 очков, занял в своей группе второе место и вышел в 1\16 финала Лиги Европы, где встретится одним из клубов, занявших третьи места в своих группах в Лиги Чемпионов. Лидер группы германский «Байер» напрямую выходит в 1\8 финала Лиги Европы. Занявшая третье место в группе норвежская команда «Мольде» отправляется в 1/16 финала Лиги конференций.

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов не скрывал удовлетворение с новым достижением клуба – выходом в плей-офф Лиги Европы.

"Поздравляю своих футболистов и наших болельщиков. У нас и раньше были шансы выйти в плей-офф Лиги Европы, но мы не могли ими воспользоваться. К счастью, сегодня все получилось так, как мы хотели. Добились успеха, которого так долго ждали. И этого ждал не только клуб, но и вся страна. Этот успех станет толчком для нашего футбола", - заявил Гурбанов на послематчевой пресс-конференции.

Рады успеху команды и любители футбола в Азербайджане. ""Карабах" десятый сезон подряд пробивается в групповой этап еврокубков. При этом лишь по одному разу "Карабах" играл в группах в Лиги чемпионов и Лиге конференций, в остальные годы наша команда выступала в группах в Лиге Европы. И всегда чего-то не хватало в последний момент для того, чтобы выйти из групп в плей-офф, - то необъективность судей, то досадные ошибки самих футболистов, то невезение. И вот заветная цель достигнута. Это новая славная страница в истории азербайджанского футбола", - сказал пожилой бакинец Энвер Мирзоев корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Али Бабаева, "Карабах" "с каждым годом прибавляет". ""Карабах" последовательно обновляет свои рекорды. Два года назад он впервые пробился в плей-офф Лиги конференций. В прошлом году наша команда повторила этот успех, правда попав туда с третьего места Лиги Европы. И наконец, "Карабах" вышел в плей-офф Лиги Европы. Успехи "Карабаха" феноменальны и тем, что команда добивается высоких результатов, играя в слабом чемпионате Азербайджана. Сложно сохранять хорошую форму, когда у тебе нет серьезных конкурентов", - отметил мужчина.

Еще один житель Баку, поклонник "Карабаха" Эльман Садыхов, связывает достижения команды с деятельностью на посту главного тренера Гурбана Гурбанова.

"В футболе многое зависит от правильной работы главного тренера. В этом смысле Гурбан Гурбанов оказался хорошим специалистом. Он 15 лет неизменно тренирует "Карабах" и десятый сезон подряд выводит команду в групповой этап еврокубков. "Карабах" фактически стал среднеевропейской командой, со своим стилем, традициями, почерком. Гурбан Гурбанов не только умеет к каждому сопернику выработать специфичную тактику, но способен психологически настроить футболистов на решающий матч. Он создает гармоничный ансамбль из местных футболистов и легионеров. В команде очень хорошо поставлена работа по выборе легионеров. Находкой этого сезона конечно стал россиянин Андрей Лунев, который выступал за такие сильные клубы как "Зенит", "Байер". Лунев не только хорошо обороняет свои ворота, но и вселяет уверенность в защитников, а также длинными пасами начинает атаки", - рассказал этот любитель футбола корреспонденту "Кавказского узла".

Успехи «Карабаха» способствуют повышению интереса у детей к занятию футболом, отметил бывший тренер детской спортивной школы олимпийского резерва в Баку Закир Гулиев.

"Дети хотят играть в футбол. Но сейчас не для всех это доступно. Раньше первые шаги футболисты делали уже в дворовых командах. Но сейчас дворы застроены коммерческими объектами, используются для стоянок автомобилей. А заниматься в спортивных секциях не всем по карману. Они платные, помимо того, надо покупать соответствующую форму, обувь. Никто не вкладывается всерьез в развитие детского футбола. Успех европейских клубов в том, что у них на профессиональном уровне футболистов готовят с раннего возраста. У нас некоторые футбольные клубы имеют свои академии, но селекционная работа по отбору талантов оставляет желать лучшего", - сказал специал

ФК "Карабах" - это тот случай, когда речь о приятном исключении из закономерности, в свою очередь отметил любитель футбола, бизнесмен Шакир Шамилов. "Футбол в Азербайджане построен не на рыночных механизмах, как это во многих других странах. У каждой команды есть компании-спонсоры. При этом, сами компании реально не могут влиять на кадровые решения в клубах, это делают спортивные чиновники, которые продвигают своих протеже, причем, как правило, не очень компетентных людей. Когда есть стабильное финансирование, мотивы корпеть и работать, чтобы добиваться лучших результатов обычно не сильны. "Карабах" - приятное исключение. В этой команде холдинг-спонсор сам руководит клубом, но при этом в спортивные дела не вмешивается и главный тренер Гурбан Гурбанов обладает полной самостоятельностью. Это самостоятельность вкупе с талантом Гурбанова обеспечивает команде успехи и сильно отличает ее от других команд. Обратный пример – это некогда флагман азербайджанского футбола бакинский "Нефтчи". У этой команды спонсором является самая богатая компания Азербайджана – государственная нефтяная компания, которая щедро финансирует ее. Но значимых результатов нет не только на европейской арене, но и во внутреннем чемпионате. За последние 10 лет "Нефтчи" лишь однажды стал чемпионом. В прошлом году команда, даже не смогла завоевать серебро, оказалась на третьем месте", - сказал предприниматель.

Он считает, что в Азербайджане следовало бы ввести акционирование футбольных клубов, в особенности в регионах. "Есть немало предпринимателей, которые хотели бы вложить в команды в своих регионах, поднять их. Но они хотят осуществлять контроль за вложениями, чтобы средства не распиливались спортивными функционерами. Однако это не выгодно руководителям клубов. Их устраивает порядок, когда клубы отдаются властями под шефство отдельных компаний», - продолжил Шамилов. -

"Кавказский узел" писал, что руководитель пресс-службы азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Нурлан Ибрагимов в ходе карабахской войны 2020 года публично призвал к насилию в отношении армян. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) навсегда запретил ему любую деятельность, связанную с профессиональным футболом. "Карабах" за призывы к насилию в отношении армян оштрафован на 100 тысяч евро. Руководство "Карабаха" заверило, что не разделяет позицию Ибрагимова, и пообещало наказать его. При этом в клубе отметили, что Ибрагимов написал гневный эмоциональный пост с призывом к насилию, так как получил психологическую травму.

19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции. После этого начался исход жителей из Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Начало и конец непризнанной республики Арцах".

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