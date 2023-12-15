Махачкалинцы вышли на улицы с требованием вернуть свет

15 декабря 2023, 19:15

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Жители дома по улице Хуршилова, 8 в Сепараторном поселке Махачкалы вышли на акцию протеста в связи с четырехдневным отсутствием электричества. К протестующим жителям приехали чиновники.

Как писал "Кавказский узел", жители Сепараторного поселка вечером 13 декабря перекрыли движение по проспекту Акушинского из-за двухдневного отсутствия электричества. Акция прекратилась, когда энергетики пообещали дать свет в дома махачкалинцев в течение нескольких часов. днем 14 декабря жители рассказали, что электроснабжение так и не возобновлено, часть домов из-за отсутствия света осталась без отопления, рассказали местные жители.

На Хуршилова, 8 в Махачкале у людей уже 4 дня нет света. Там проживают примерно три тысячи человек. По словам жильцов дома, местные уже устали и теряют терпение, сообщила сегодня РГВК "Дагестан" в своем telegram-канале.

К протестующим жителям выехали госсекретарь дагестана Магомед-Султан Магомедов и заместитель главы администрации города Махачкалы Нариман Темуркаев, говорится в сообщении.

Как следует из видео, приложенного к сообщению, чиновники беседую с группой людей на фоне обесточенного дома. За ними стоит ряд автомобилей, однако одна из машин проезжает.

Минэнерго Дагестана и администрация Махачкалы к 19.10 мск не прокомментировали события на улице Хуршилова в своих Telegram-каналах

С 9 августа в Махачкале прошло не менее 10 акций протеста против отключений электричества. Вечером 25 августа местные жители перекрывали движение в Семендере, после этого мэрия сообщила о возобновлении подачи электроэнергии. 26 августа жители улицы Гамидова добились восстановления подачи электричества после того, как перекрыли дорогу.

Жителям Махачкалы следует активнее бороться за свои права с помощью официальных жалоб на перебои в энергоснабжении, заявили дагестанские активисты и разъяснили на встрече с жителями Редукторного поселка порядок подачи жалоб.

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