Роман Харитонов оспорил штрафы за видеоролики

15 декабря 2023, 10:14

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Суд в Сочи рассмотрел три административных дела Романа Харитонова формально и в отсутствие обвиняемого, указал Харитонов в апелляционных жалобах, потребовав отменить решения. Три штрафа на общую сумму в 100 тысяч рублей ударили по небольшому бюджету семьи, рассказал он.

Как писал "Кавказский узел", Центральный райсуд Сочи 5 декабря назначил два штрафа по 30 тысяч рублей военному пенсионеру Роману Харитонову за публикацию видеороликов с критикой в адрес властей России. Таким образом, Харитонов дважды был признан виновным по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В тот же день суд приговорил Харитонова к штрафу в 40 тысяч рублей по статье о дискредитации армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, предусматривает для граждан от 30 тысяч до 50 тысяч рублей).

5 ноября силовики в Сочи задержали Романа Харитонова, который ранее был вызван в полицию в связи с публикацией видеоролика с критикой властей. Харитонов объяснил недовольство властями тем, что его бабушка, 92-летняя ветеран войны, лишилась земельного участка. По словам Харитонова, силовики избили его, пытаясь заставить подписать протоколы.

14 декабря Роман Харитонов отправил апелляционные жалобы на три решения суда, которыми он оштрафован на общую сумму в сто тысяч рублей. Штрафы были вынесенны судьей Алексеем Бажиным 5 декабря без участия самого Харитонова.

По словам Романа Харитонова, его никто должным образом не известил о том, что заседания назначены на 5 декабря. Он напомнил, что ему устно назвали датой заседаний 6 декабря, а повестки о явке в суд не выдали.

Харитонов сообщил, что явился в суд 6 декабря, где ему сказали, что заседания уже прошли без него, и будет еще четвертый суд. "Но когда, также не уточнили", - рассказал Харитонов корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Харитонова, три штрафа судья назначил ему всего за 30 минут. Харитонов считает, что за полчаса судья Алексей Бажин не мог соблюсти процедуру ведения судов, которая требует выхода судьи и секретаря в судебное заседание, представление по форме, проверку явки участников процесса, выяснение причин их отсутствия, а в случае рассмотрения дела без участников процесса – изучение и оценку материалов дела.

Согласно данным на сайте Центрального райсуда, первое заседание по делу Харитонова было назначено на 9.20 мск 5 декабря, второе - на 9.30, третье - на 9.45 мск. Все три заседания провел судья Алексей Бажин. Уже на 10 мск у судьи Бажина было намечено предварительное слушание по уголовному делу. Это заседание также состоялось, следует из информации на сайте суда.

Каждый такой процесс, с соблюдением правил, должен был пройти по каждому делу отдельно, указал в своих апелляционных жалобах Роман Харитонов, более 20 лет проработавший в МВД. Он попросил вышестоящий суд отменить решения, вынесенные формально, без его присутствия и без должного оповещения о дате заседаний.

То, что правила рассмотрения административных дел не были соблюдены судьей Бажиным, подтверждается данными о времени заседаний на сайте суда Центрального района, указал юрист Роман Лыков, не связанный с делами Романа Харитонова.

"В 10.00 судья Алексей Бажин рассматривал уже другое дело - уголовное № 1-820/2023. Это говорит о том, что на три процесса над Романом Харитоновым он затратил всего полчаса своего рабочего времени. Нереально потратить на полноценный процесс 10-15 минут рабочего времени и вынести законный и справедливый вердикт, что говорит о том, что судья «рассмотрел» эти дела формально, без соблюдения процессуальных норм и правил и, главное, без самого обвиняемого в административных правонарушениях, не извещенного должным образом", - сказал Роман Лыков корреспонденту "Кавказского узла". По его мнению, на этих основаниях апелляционной инстанции следует отменить решения райсуда.

Роман Харитонов добавил, что, так как он не был извещен о судебных заседаниях и не ознакомился с материалами дела, то таким образом был лишен возможности защитить себя. По словам Харитонова, 6 декабря он попросил выдать ему решения суда, но ему отказали, сказав, что они не готовы. Тогда он безуспешно приезжал 8 и 11 декабря. 11 декабря ему сообщили, что решения направили ему почтой, поэтому их не выдадут на руки. «Но по почте я ничего не получил до сих пор, и неизвестно, когда получу, а время на обжалование выходит уже завтра, 15 декабря, так как на обжалование по закону дается 10 суток», - сказал Роман Харитонов.

По словам Харитонова, он был вынужен сделать доверенность на представителя. "Чтобы она забрала эти решения в суде и ознакомилась с делами, потому что в нашей семье три пенсионера: бабушка, мама и я - единственный мужчина. И если я с утра до вечера будут сидеть в суде, только чтобы получить решение, то будет страдать моя семья, которая находится на моем иждивении. Впервые сфотографировать решения и ознакомиться с ними моему представителю удалось только вчера, 13 декабря, после написания заявления «об ознакомлении с делами». Сами решения в бумажном варианте я так и не получил. Однако сегодня [14 декабря] успел отправить свои жалобы по почте на эти решения", - рассказал он.

Бывший силовик отметил, что у него нет времени и на обжалование побоев в полиции, а кроме того, он считает, что полицейское начальство, прокуроры, следователи и суды встанут на сторону полицейских. "После ваших статей была проверка и без моего заявления, и никаких мер к тем, кто меня избивал, принято не было только потому, что они представили проверяющим видео из другого кабинета, не из того, где меня били. Там видеокамер, оказывается, нет. Поэтому я не хочу тратить мои силы, здоровье и время на бесполезную борьбу с ветряными мельницами", - подчеркнул Роман Харитонов.

Он добавил, что из-за штрафов на сумму в 100 тысяч рублей он будет вынужден "полгода ничего не есть и не пить". "Чтобы его оплатить из своего единственного дохода - военной пенсии в 20 000 рублей в месяц. При этом в своих решениях, вынесенных за полчаса, Бажин поставил вопрос ребром, что в случае неуплаты штрафа он удвоится в качестве пени. Мне просто сделали экономическую блокаду, но и не только мне, а моей бабушке и маме, так как у нас единая экономика в семье", - рассказал Роман Харитонов.

"В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации неуплата административного штрафа в течение 60 суток со дня вступления постановления суда в законную силу влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов", - говорится в трех судебных решениях по делу Харитонова.

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