Роман Харитонов назвал внимание силовиков и соцзащиты давлением на семью

28 ноября 2023, 19:48

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Силовики доставили Романа Харитонова в отделение и составили на него протокол об оскорблении президента России, сообщил он после освобождения. Визит к 92-летней бабушке сотрудниц соцзащиты Харитонов счел элементом давления на его семью.

Как писал "Кавказский узел", 5 ноября силовики в Сочи задержали Романа Харитонова, который ранее был вызван в полицию в связи с публикацией видеоролика с критикой властей. Харитонов объяснил недовольство властями тем, что его бабушка, 92-летняя ветеран войны, лишилась земельного участка.Силовики доставили в райотдел, где избили, пытаясь заставить подписать протоколы об оскорбляющих власти видеороликах, рассказал Харитонов.

О том что Романа Харитонова сегодня утром задержали, рассказали его родственники: бабушка, 92-летняя ветеран Великой Отечественной войны Раиса Скакова, мама и супруга. По их словам, в 8 утра в дом Романа Харитонова в СНТ «Рассвет» пришли двое полицейских, которые на машине без опознавательных знаков полиции, увезли Романа в неизвестном направлении.

"Сына не было более трех часов. Я была сильно обеспокоена. Мы все были расстроены. Не понимали, в чем дело. Бабушка пожилая, ей особенно стало плохо. Эти психологические травмы она получает постоянно со стороны властей: суды, законный участок отобрали, внука постоянно таскают по полициям, а на днях приходили какие-то женщины из соцзащиты и требовали, чтобы она переводила им пенсию. Мы ее успокаиваем как только можем. Говорим, что все будет хорошо и Роман скоро вернется, и участок вернут, и пенсию никто не отберет. Ведь пожилые люди не такие крепкие, как молодые", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" мать Романа Людмила Харитонова.

Раиса Скакова подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" что примерно 24 ноября, к ней домой, где она проживает с семьей дочери и внука, приходили две неизвестные женщины, которые представились сотрудницами соцзащиты. Женщины сказали, что их послал к ней прокурор, который прочитал на "Кавказском узле" статью об избиении в полиции ее внука Романа Харитонова. "Они сказали мне, что им поступило заявление, что меня Роман держит в лесу одну, не кормит, плохо со мной обращается. Но это не так. Я живу с семьей: с дочерью, внуком и его женой. Я никуда не обращалась по этому поводу. Они предлагали подписать мне бумагу, в которой, как они объяснили, был договор "об оказании мне платных услуг", но я должна была перечислять им свою пенсию. Но я им пояснила, что мне не нужны их платные услуги, потому что у меня убирают, ухаживают за мной, готовят еду мои родственники", - рассказала Раиса Скакова в слезах.

Она пояснила, что устала и на старости лет власти не дают покоя ей и ее семье, отбирая, то землю, то внука, который является единственным мужчиной и кормильцем всей семьи, состоящей из женщин.

По возвращении из полиции Роман Харитонов рассказал, что в полиции на него составили четвертый протокол и объявили, что рассматривается вопрос возбуждения уголовного дела. "На меня составили протокол об оскорблении президента РФ. Им не понравилось, как я его назвал в очередном ролике, который мы сняли вместе с бабушкой. Но я им ответил, что это мое мнение, а слово которым я его охарактеризовал не является оскорбительным и вполне литературным", - рассказал Роман.

По его словам, сотрудники полиции заявили ему, что была проведена экспертиза, которая установила оскорбление президента.

"Я не стал вступать с ними в дискуссию. Среди них был тот, кто избивал меня в прошлый раз. Я ему сказал, что я не буду писать заявления на мое избиение, не снимал побои, потому что считаю это бесполезным. В этот раз они все вели себя предельно корректно. Никто меня не бил, не угрожал. Они только рассказали, что статья о моем избиении дошла до прокурора и якобы тот проводил проверку и они представили ему видео, где меня никто не бил. Я им возразил на это, что они представили видео не из той комнаты, где они меня били", - отметил Харитонов. По его словам, сотрудники полиции также рекомендовали ему не общаться со СМИ-иностранными агентами.

Суд по новому протоколу назначен на 6 декабря, добавил Харитонов. "Они попросили подписать меня очередной протокол, копию не дали и сказали, что суд надо мной по административным протоколам состоится 6 декабря под председательством судьи Бажина. Повестки о явке на суд мне не дали", -рассказал Роман.

Он также подтвердил визит двух сотрудниц соцзащиты Адлера. "Они предлагали переводить ее пенсию на их счет, чтобы они приходили в наш дом и приносили ей продукты. Но я и бабушка пояснили им, что мы питаемся вместе и все продукты, которые нужны бабушке я закупаю сам или моя мама", - сказал Роман. Он добавил, что воспринял визит женщин из соцзащиты, как «еще один способ давления» на него и всю семью.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Сочи по статье о мелком хулиганстве оштрафовал на 40 тысяч рублей активистку Анну Колмагорцеву за публикацию видео с оскорблением президента. Решение будет обжаловано, так как видео снято и размещено Романом Харитоновым, заявили активистка и ее адвокат.

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