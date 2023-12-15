Власти Армении решили судьбу металлургического завода в Ерасхе

15 декабря 2023, 04:53

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Проект металлургического завода в приграничном Ерасхе сменит место реализации, предприятие будет построено в селе Арарат, заявило правительство Армении.

Как писал "Кавказский узел", 14 сентября со ссылкой на микроблог Х Миссии ЕС в Армении распространилась информация, что строящийся завод будет перенесен из Ерасха в другое место, однако к середине дня в их блоге не осталось упоминания о переносе строительства завода. Компания GTB Holding, реализующая проект, в тот же день опровергла информацию о переносе.

Ранее власти Азербайджана заявили, что в связи со строительством металлургического завода в нескольких сотнях метров от границы начата процедура, предусмотренная "Конвенцией об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте". В ней указано, что металлургические заводы могут оказывать существенное негативное трансграничное воздействие. В Баку заявили, что власти Армении обязаны уведомить Азербайджан о том, как скажется на окружающей среде работа завода. Азербайджан потребовал прекратить строительство для исследований прогнозируемого воздействия проекта на экологию.

Правительство Армении на заседании 14 декабря приняло решение о переносе совместного армяно-американского металлургического завода, строящегося в Ерасхе, в село Арарат. Решение мотивировано тем, что в приграничном населенном пункте предприятие подвергается регулярным обстрелам со стороны Азербайджана, передал корреспондент “Кавказского узла”.

На заседании, которое транслировалось в прямом эфире правительственного YouTube-канала, было отмечено, что сейчас в Армении есть “большой спрос на арматуры из-за больших объемов строительных работ”, который, по прогнозам “будет продолжаться еще 10-15 лет", поскольку поставки украинской продукции в регион в связи с военными действиями в стране сильно сократились.

Для определения нового места строительства завода проводились исследования, в результате была выбрана территория производственного назначения площадью 891 тысячу гектаров в Араратской области Армении.

На первом этапе планируется построить завод по переработке 100-120 тысяч тонн черного металла в год. На втором этапе этот этот объем увеличится вдвое, также будет запущено производство металлоконструкций (трубы, профили, контейнеры и другие изделия).

Предполагается, что в результате полной эксплуатации производственных мощностей будет создано до 500 рабочих мест, в том числе 240 рабочих мест на первом этапе реализации проекта. Годовой оборот завода, согласно прогнозам, составит 200-250 млн долларов США.

"Кавказский узел" писал также, что при обстреле азербайджанскими военными села Ерасх в июне строящийся металлургический завод получил повреждения, а два гражданина Индии, участвовавшие в строительстве, были ранены. В тот же день губернатор Араратской области заявил, что строительство завода приостановлено из-за обстрелов. Минобороны Азербайджана отвергло обвинения в обстрелах.

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