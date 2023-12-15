Валентина Эрдниева. Скриншот видео https://ok.ru/video/2605548505788

15 декабря 2023, 09:18

Валентина Эрдниева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отстаивала права человека – добилась отмены запрета публичных акций на центральной площади столицы республики

Деятельность в 2022 году

После того, как в конце 2021 года суды трижды оштрафовали элистинскую активистку за одиночные пикеты на центральной площади города, где она выступала с критикой калмыцкого избиркома и руководства республики, она обжаловала запрет мэрии на проведение публичных мероприятий на территории культурного комплекса «Пагода семи дней».

В своем иске она указала на то, что документ нарушает гражданские права на проведение пикетирования в незапрещенных федеральным законодательством местах, права, гарантированные Конституцией РФ 1.

31 января Элистинский суд признал недействующим соответствующее постановление мэрии города от 2004 года. Таким образом, суд признал, что в течение 17 лет в Элисте действовал незаконный нормативный акт, запрещавший публичную гражданскую активность в центре города.

Несмотря на решение суда и отсутствие запрета де-юре, администрация Элисты продолжает практику отказа оппозиционерам в проведении мероприятий на центральной площади, при этом допуская митинги с нейтральной или провластной повесткой.

Биография

Родилась в 1962 году в поселке Буратинский (ныне - Оргакин) Калмыцкой АССР.

В 1998 году окончила Калмыцкий государственный университет в Элисте по специальности «экономика»Сведения о кандидате - https://duma.vote/candidat/erdnieva-valentina-vladimirovna/.

Живет в Элисте.

Профессиональная и общественная деятельность

Предприниматель.

В 2019 году выступала с публичной критикой судей 2, выносивших обвинительные решения по делам об акциях протеста против мэра Элисты Трапезникова.

В 2020 году выдвигала свою кандидатуру на выборы главы Администрации Элисты.

Во время эпидемии коронавируса выступала с требованием открытия инфекционного госпиталя в Калмыкии 3.

В 2021 году намеревалось участвовать в выборах депутатов Госдумы в качестве самовыдвиженца 4, но не была зарегистрирована 5.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов

Примечания

  1. Публикация Вконтакте - https://vk.com/public98867174?z=photo-98867174_457246345%2Falbum-98867174_00%2Frev
  2. Жительница Калмыкии вышла в пикет в поддержку осужденных активистов // Кавказ.Реалии*, 29 ноября 2019 года
  3. Публикация Вконтакте - https://m.vk.com/wall-75530035_2608637
  4. Сведения о кандидате - https://russia.vote/person/erdnieva-valentina-vladimirovna-1962-02-17/
  5. Незарегистрированный кандидат в Госдуму от Калмыкии подала жалобу в ЕСПЧ // Кавказ.Реалии*, 16 декабря 2021 года

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

15 декабря 2023, 12:27

15 декабря 2023, 11:56

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