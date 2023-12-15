15 декабря 2023, 09:18
Валентина Эрдниева
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Отстаивала права человека – добилась отмены запрета публичных акций на центральной площади столицы республики
Деятельность в 2022 году
После того, как в конце 2021 года суды трижды оштрафовали элистинскую активистку за одиночные пикеты на центральной площади города, где она выступала с критикой калмыцкого избиркома и руководства республики, она обжаловала запрет мэрии на проведение публичных мероприятий на территории культурного комплекса «Пагода семи дней».
В своем иске она указала на то, что документ нарушает гражданские права на проведение пикетирования в незапрещенных федеральным законодательством местах, права, гарантированные Конституцией РФ 1.
31 января Элистинский суд признал недействующим соответствующее постановление мэрии города от 2004 года. Таким образом, суд признал, что в течение 17 лет в Элисте действовал незаконный нормативный акт, запрещавший публичную гражданскую активность в центре города.
Несмотря на решение суда и отсутствие запрета де-юре, администрация Элисты продолжает практику отказа оппозиционерам в проведении мероприятий на центральной площади, при этом допуская митинги с нейтральной или провластной повесткой.
Биография
Родилась в 1962 году в поселке Буратинский (ныне - Оргакин) Калмыцкой АССР.
В 1998 году окончила Калмыцкий государственный университет в Элисте по специальности «экономика»Сведения о кандидате - https://duma.vote/candidat/erdnieva-valentina-vladimirovna/.
Живет в Элисте.
Профессиональная и общественная деятельность
Предприниматель.
В 2019 году выступала с публичной критикой судей 2, выносивших обвинительные решения по делам об акциях протеста против мэра Элисты Трапезникова.
В 2020 году выдвигала свою кандидатуру на выборы главы Администрации Элисты.
Во время эпидемии коронавируса выступала с требованием открытия инфекционного госпиталя в Калмыкии 3.
В 2021 году намеревалось участвовать в выборах депутатов Госдумы в качестве самовыдвиженца 4, но не была зарегистрирована 5.
* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов
Примечания
- Публикация Вконтакте - https://vk.com/public98867174?z=photo-98867174_457246345%2Falbum-98867174_00%2Frev
- Жительница Калмыкии вышла в пикет в поддержку осужденных активистов // Кавказ.Реалии*, 29 ноября 2019 года
- Публикация Вконтакте - https://m.vk.com/wall-75530035_2608637
- Сведения о кандидате - https://russia.vote/person/erdnieva-valentina-vladimirovna-1962-02-17/
- Незарегистрированный кандидат в Госдуму от Калмыкии подала жалобу в ЕСПЧ // Кавказ.Реалии*, 16 декабря 2021 года