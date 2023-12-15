Валентина Эрдниева

15 декабря 2023, 09:18

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Отстаивала права человека – добилась отмены запрета публичных акций на центральной площади столицы республики

Деятельность в 2022 году

После того, как в конце 2021 года суды трижды оштрафовали элистинскую активистку за одиночные пикеты на центральной площади города, где она выступала с критикой калмыцкого избиркома и руководства республики, она обжаловала запрет мэрии на проведение публичных мероприятий на территории культурного комплекса «Пагода семи дней».

В своем иске она указала на то, что документ нарушает гражданские права на проведение пикетирования в незапрещенных федеральным законодательством местах, права, гарантированные Конституцией РФ .

31 января Элистинский суд признал недействующим соответствующее постановление мэрии города от 2004 года. Таким образом, суд признал, что в течение 17 лет в Элисте действовал незаконный нормативный акт, запрещавший публичную гражданскую активность в центре города.

Несмотря на решение суда и отсутствие запрета де-юре, администрация Элисты продолжает практику отказа оппозиционерам в проведении мероприятий на центральной площади, при этом допуская митинги с нейтральной или провластной повесткой.

Биография

Родилась в 1962 году в поселке Буратинский (ныне - Оргакин) Калмыцкой АССР.

В 1998 году окончила Калмыцкий государственный университет в Элисте по специальности «экономика»Сведения о кандидате - https://duma.vote/candidat/erdnieva-valentina-vladimirovna/.

Живет в Элисте.

Профессиональная и общественная деятельность

Предприниматель.

В 2019 году выступала с публичной критикой судей , выносивших обвинительные решения по делам об акциях протеста против мэра Элисты Трапезникова.

В 2020 году выдвигала свою кандидатуру на выборы главы Администрации Элисты.

Во время эпидемии коронавируса выступала с требованием открытия инфекционного госпиталя в Калмыкии .

В 2021 году намеревалось участвовать в выборах депутатов Госдумы в качестве самовыдвиженца , но не была зарегистрирована .

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов

Примечания