Активистка добилась отмены запрета публичных акций на центральной площади Элисты

04 февраля 2022, 02:26

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Элистинский горсуд признал недействующим постановление мэрии от 2004 года, которое запрещало публичные мероприятия на территории культурного комплекса "Пагода семи дней". Этот запрет обжаловала гражданская активистка Валентина Эрдниева, которую в конце прошлого года суды трижды оштрафовали за одиночные пикеты на центральной площади.

Как писал "Кавказский узел", 28 октября 2021 года судья Верховного суда Калмыкии переадресовала в горсуд Элисты иск активистки съезда ойрат-калмыцкого народа Валентины Эрдниевой, оспорившей запрет мэрии проводить пикеты в некоторых местах города.

16 апреля 2021 года Эрдниева провела пикет с плакатом, на котором было написано: "Избирком Калмыкии – территория чужих"; 3 августа 2021 она обратилась к главе Калмыкии Бату Хасикову с вопросом о дате проведения прямого эфира об отчете по бюджету за 2020 год. А 4 августа 2021 публично задала вопрос Хасикову и председателю правительства Калмыкии Юрию Зайцеву о строительстве обещанного нового инфекционного госпиталя на 200 койко-мест. 22 октября 2021 Элистинский горсуд назначил Эрдниевой штрафы за два пикета, проведенные ею в августе – по десять тысяч за каждый. А 29 октября 2021 суд оштрафовал активистку еще на десять тысяч – за апрельский пикет.

Элистинский горсуд признал недействующим запрет мэрии от 2004 года проводить публичные мероприятия на территории культурного комплекса "Пагода семи дней" 31 января, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" истец, активистка съезда ойрат-калмыцкого народа Валентина Эрдниева. На основании этого судебного решения будут обжалованы вынесенные судами в прошлом году административные штрафы за проведение пикетов, добавила она.

"По двум административным протоколам решения судов уже вступили в силу, по одному – мы ждем апелляцию (по делу об апрельском пикете – прим. "Кавказского узла"). Штрафы по вступившим в силу решениям я должна оплатить до конца февраля. Мы будем обжаловать эти решения в кассации. Шансы, что выиграем, большие. Но это все же время, волокита. Не знаю, получится ли так, что мне не придется платить штрафы. Двадцать тысяч - все-таки ощутимая сумма", - рассказала 3 февраля Эрдниева.

Решение суда было для стороны защиты неожиданным, заявила активистка съезда. "Заседание откладывалось четыре раза. Дважды по нашей инициативе - потому что мы запрашивали справки из кадастровой палаты. Потом ходатайствовала сторона ответчика - представитель администрации города - чтобы изучить полученные документы. Мы ожидали всего что угодно, были настроены бороться дальше, если решение будет не в нашу пользу. Но судья нас приятно удивила", - отметила истец.

После того, как решение вступит в силу, на площади у "Пагоды семи дней" можно будет проводить публичные мероприятия, подчеркнула Эрдниева.

Мэрия Элисты "превысила полномочия", приняв в 2004 году постановление "О местах, в которых проведение публичных мероприятий запрещено", считает юрист Оксана Санджинова. "Такие места определяются федеральным законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Дополнительно запрещенные для публичных мероприятий места могут устанавливаться законом субъекта. И у нас есть закон республики Калмыкия, в соответствии с которым устанавливаются несколько дополнительных запрещенных мест. Мэрия же могла лишь установить границы территорий, которые непосредственно прилегают к запрещенным местам: судам и другим объектам, перечисленным в законе. Но своим постановлением городские власти фактически определили запрещенные для проведения публичных мероприятий места. Само название постановления говорит о его незаконности", – указала Санджинова после судебного заседания 28 октября 2021 года.

У администрации Элисты есть месяц на обжалование решения городского суда, и ответчик наверняка подаст апелляцию, поскольку "у муниципальных органов есть разнарядка" - оспаривать судебные решения, принятые не в их пользу, сказала корреспонденту "Кавказского узла" защитник Эрдниевой, юрист Оксана Санджинова. Не исключено, что защита также обжалует решение - "в той части, где говорится, что постановление мэрии признается недействующим со дня принятия решения суда", добавила она.

"Мы просили признать постановление недействующим со дня его принятия мэрией. Теперь надо думать, как применить это решение суда по делам о пикетах Валентины [Эрдниевой]. Насчет обжалования мы пока окончательно не решили. Судебная практика в России по подобным делам такова, что в большинстве случаев суды отменяли такие постановления муниципальных органов со дня принятия решения суда. Хотя есть случаи, когда отменились со дня принятия самого постановления", - пояснила юрист.

"Теоретически" есть вероятность, что Эрдниевой не придется платить назначенные ранее административные штрафы за пикеты, отметила Санджинова. "Мы подадим кассационные жалобы и попросим приостановить исполнение [наказания] до рассмотрения этих жалоб. Обычно суды идут навстречу в таких случаях", - рассказала представитель истца.

Решение судьи было действительно неожиданным, поскольку участвовавший в заседании суда прокурор вынес заключение, что не согласен с иском Эрдниевой, указала Санджинова. "На практике редко бывает, что мнение суда расходится с мнением прокуратуры", - констатировала юрист.

Активист съезда ойрат-калмыцкого народа Санал Молотков, которому суды назначили в общей сложности 80 часов обязательных работ за два пикета на площади у "Пагоды семи дней" и участие в съезде, заявил, что после отмены постановления мэрии Элисты от 2004 года намерен обжаловать решения судов, согласно которым он признан виновным в административных правонарушениях. "У меня есть желание обжаловать обвинительные решения судов. Но с юристами я пока не консультировался. Дело в том, что я еще не отработал обязательные работы - приставы мне их до сих пор не назначили. Если есть юридическая возможность, обязательно буду оспаривать решения судов", - констатировал Молотков.

Даты рассмотрения его кассационных жалоб пока неизвестны, сообщил он. "Жалобы мы подали еще в прошлом году, но даты их рассмотрения еще не назначены - ждем", - сказал активист.