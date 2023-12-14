Суд в Волгограде отверг претензии прокуратуры к публикациям медиа о погибших на Украине

14 декабря 2023, 01:40

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Волгоградское интернет-издание «Высота 102» и “Содружество волгоградских журналистов «Остров» доказали в Волгоградском областном суде, что их публикации о погибших на Украине военных не нарушают закона о персональных данных.

Волгоградский областной суд 13 декабря рассмотрел апелляционную жалобу регионального интернет-издания «Высота 102» и ООО “Содружество волгоградских журналистов «Остров» на решение Ворошиловского районного суда Волгограда, передал присутствовавший на заседании корреспондент “Кавказского узла”.

Суд первой инстанции 14 сентября удовлетворил административный иск военного прокурора Волгоградского гарнизона, признав журналистов виновными в распространении персональных данных о погибших участниках военных действий на Украине и их родственниках. Сведения о погибших в зоне военной операции, как утверждал истец, составляют государственную и служебную тайну. Журналисты подали апелляционную жалобу в областной суд 22 ноября.

На заседании присутствовали помощник заместителя военного прокурора Волгоградского гарнизона Александр Каликутский, сотрудник Военного комиссариата Волгоградской области Михаил Баев, двое представителей управления Роскомнадзора по Волгоградской области и Калмыкии. Интересы “Содружества волгоградских журналистов «Остров» и редакции сетевого информагентства «Высота 102» представляла юрист Татьяна Хичко. Апелляционную жалобу рассматривала коллегия судей, председательствующая судья не разрешила корреспонденту «Кавказского узла» вести фото- и видеосъемку в зале заседаний.

Из озвученных в суде исковых требований следовало, что военная прокуратура Волгоградского гарнизона во время мониторинга СМИ обнаружила факты «размещения для свободного доступа неограниченного круга лиц» информации о потерях личного состава Вооруженных сил России, полные имена и фотографии крупным планом лиц погибших, а также их иные персональные данные. В статьях, в частности, указывались действительные наименования воинских частей и сведения о них. Все это заместитель военного прокурора Волгоградского гарнизона предложил суду расценивать как разглашение персональных данных и признать эти сведения относящимися к служебной и государственной тайне. В апелляционной жалобе ответчики просили отменить решение суда первой инстанции, который принял сторону военной прокуратуры, и отказать в удовлетворении иска.

Представитель военной прокуратуры, выступая в суде, подчеркнул, что в публикациях журналисты разглашали сведения о воинских частях, где служили погибшие бойцы. «Раскрытие персональных данных погибших военнослужащих и членов их семей несет для них (родственников) личную опасность. Эти данные должны быть закрыты для всеобщего опубликования, так как могут быть использованы спецслужбами Украины (...) Просим оставить решение суда первой инстанции в силе», - заявил сотрудник ведомства. Его позицию поддержал представитель областного военкомата.

"Кавказский узел" ведет поименный список жителей СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами. К 12 декабря была официально признана гибель не менее 3050 выходцев с юга России. В Северо-Кавказском федеральном округе наибольшее число погибших приходится на Дагестан (693 бойца), а в Южном федеральном округе - на Волгоградскую область (632 человека).

Сторона ответчика настаивала на том, что «публикации направлены на увековечивание памяти погибших при защите Отечества». «А это никак не может нанести ущерба безопасности государства или других лиц», - заявила суду Татьяна Хичко.

Она также обратила внимание, что подобный судебный процесс уже проходил в Волгограде: дело первоначально рассматривал Центральный райсуд, а затем, после подачи апелляции, областной. Судьи в результате отказались привлекать к административной ответственности, чьи интересы также представляла Хичко.

Юрист также добавила, что региональное управление Роскомнадзора отправляло запросы в Генеральный штаб Минобороны России и в сами министерство обороны. 10 июля и 28 августа из этих ведомств пришли ответы, согласно которым в публикациях волгоградских журналистов не содержатся сведения, составляющие служебную и государственную тайны. «Эти (ведомственные) ответы имеют приоритетное значение в нашем деле», - заметила Татьяна Хичко.

Сотрудники регионального управления Роскомнадзора поддержали этот довод Хичко, попросив удовлетворить апелляционную жалобу ответчиков «в полном объеме». По их мнению, суд первой инстанции «неверно применил нормы материального права и дал неверную оценку фактическим обстоятельствам дела». Судьей Ворошиловского районного суда, по словам чиновников, были «допущены процессуальные нарушения», поскольку они не приняли к сведению два ответа Минобороны.

«Указанные публикации способствуют сохранению памяти о погибших. СМИ осуществляют обработку персональных данных для достижения общественно значимых целей в рамках своей законной деятельности (...) Деятельность лиц, участвующих в СВО, является публичной и представляет общественный интерес», - заявил сотрудник регионального Роскомнадзора.

После непродолжительных прений судебная коллегия посовещалась примерно 10 минут и огласила решение - апелляционную жалобу ответчиков удовлетворить, решение суда первой инстанции отменить.

Все участники процесса отказались прокомментировать решение суда корреспонденту «Кавказского узла». Татьяна Хичко лишь поделилась своим предположением, что военная прокуратура, скорее всего, «подаст кассацию».

Юрист Сергей Иващенко, не связанный с этим делом, полагает, что ответственность за подобные публикации журналисты нести не должны, поскольку «нет признаков ни прямого, ни косвенного умысла и желания распространителя причинить вред лицам, чьи персональные данные могли быть разглашены».

«В этом деле виновных, если их вина будет доказана в суде, могут привлечь либо к дисциплинарной ответственности (статья 90 Трудового кодекса РФ), либо к административной (статьи 13.11 и 13.14 КоАП РФ) с максимальным штрафом для юрлиц в 200 тысяч рублей. Но вина ответчиков по этому делу не доказана», - пояснил Иващенко корреспонденту “Кавказского узла”.

Он сослался на положения Федерального закона «О персональных данных» (№152-ФЗ), согласно которым обработка персональных данных может осуществляться «на законных основаниях» «для достижения общественно значимых целей, и, в частности, «для осуществления профессиональной деятельности журналиста и законной деятельности СМИ» - при условии, что этим «не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных»

«По моему глубокому убеждению, ответчики по этому делу не нарушили ни одного положения Федерального закона «О персональных данных». Подобные претензии военной прокуратуры могли распространяться почти на все СМИ в России от местных газет до федеральных изданий, но они сконцентрировали свои усилия, почему-то, на сетевом издании «Высота 102». И это не первое административное дело направленное военной прокуратурой против Высоты 102», - отметил Сергей Иващенко.

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