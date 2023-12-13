Юрист заявила о дискриминационном подходе властей Батуми к вопросу о строительстве мечети

13 декабря 2023, 06:11

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В Апелляционном суде Грузии рассматривается повторно иск мусульманской общины к властям Батуми, которые отказываются строить мечеть. Мэрия Батуми подходит к данному вопросу с дискриминационных позиций, отметила юрист Кетеван Чутлашвили.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2017 года мэрия Батуми не разрешила местной мусульманской общине начать строительство мечети. Отказ был мотивирован тем, что приобретенный под строительство участок находится в районе плотной жилой застройки. Вместо мечети на участке была открыта молельная. В 2019 году Батумский горсуд по иску мусульманской общины обязал мэрию пересмотреть отказ в строительстве мечети. Апелляционный суд Грузии одобрил строительство мечети в Батуми, признав дискриминацией верующих отказ мэрии в разрешении на ее возведение, но мэрия Батуми обжаловала решение в Верховном суде Грузии. Дело было возвращено в апелляционный суд.

12 декабря в Апелляционном суде Грузии продолжилось рассмотрение дела по вопросу строительства мечети в Батуми. Следующее заседание запланировано на 19 декабря, на нем состоятся прения сторон, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" юрист неправительственной организации «Центр социальной справедливости» Кетеван Чутлашвили, представляющая интересы мусульманской общины.

«Мы опираемся на том, что у мэрии Батуми дискриминационный подход при запрете на строительство мечети», - также отметила она, добавив, что пока неизвестно, закончит ли на этом суд рассмотрение дела.

Ранее имам Батуми Тамаз Мгеладзе, комментируя вынесенное в апреле 2021 года решение суда, разрешившего строительство мечети, заявлял, что представители местной уммы вынуждены молиться "во временном помещении барачного типа". "При этом большинство мусульман вынуждены молиться по пятницам за стенами мечети - на сырой земле. Я надеюсь, что скоро люди смогут в более комфортных условия совершить омовение и вознести молитву", - отметил он.

"Кавказский узел" также писал, что в 2014 году жители Кобулети в Аджарии повесили свиную голову на здание, в котором гражданин Турции планировал открыть медресе. Мусульманская община подала в Батумский городской суд жалобу на дискриминацию. В июле 2015 года в городе прошли митинги против деятельности мусульманского пансионата. В сентябре 2016 года три жителя Грузии были признаны виновными в дискриминации мусульман. Участники акций протеста против работы мусульманского пансионата получили штрафы. В 2019 году в связи с притеснениями мусульман была подана жалоба против Грузии. Власти Грузии не защитили права религиозных меньшинств и не помогли обеспечить открытие пансионата для учеников-мусульман в Кобулети, говорилось в жалобе, направленной в Европейский суд по правам человека.

Европейский суд по правам человека постановил, что власти Грузии не предприняли должных действий для предотвращения религиозной дискриминации и насилия против основателей медресе в Кобулети, и назначил компенсации заявителям. При этом он отказался признать инцидент с повешенной на дверь здания медресе свиной головой унижающим достоинство обращением.

11 декабря стало известно, что Союз мусульман Грузии намерен открыть пансионат для девушек в Кобулети.

Мусульманки в Аджарии подвергаются дискриминации в школах, не получают высшее образование, не могут устроиться на работу. Кроме того, они сами отказываются участвовать в политической и общественной жизни, заявили авторы исследования, проведенного в 2018 году в четырех районах Аджарии.

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