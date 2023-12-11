Убийство в Назрани напомнило о проблеме "убийств чести" на Северном Кавказе

11 декабря 2023, 11:12

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Несмотря на крайне негативное восприятие в обществе, в республиках Северного Кавказа, в том числе в Ингушетии, продолжают практиковаться так называемые "убийства чести", а власти и старейшины не желают принимать активного участия в борьбе с этим явлением, отметили правозащитницы Саида Сиражудинова и Аида Мирмаксумова. Обстоятельства, при которых 4 декабря в Назрани было найдено тело женщины, указывают на то, что она скорее всего является жертвой такого убийства, считают они.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 декабря в Назрани было обнаружено тело женщины, расследуется дело об убийстве, отчиталось следствие. По данным источников, тело было лишено головы и рук, правозащитники не исключили, что женщина стала жертвой домашнего насилия или убийства чести.

На Кавказе жертвами так называемых "убийств чести" становятся те, чье поведение родственники сочли позором для рода. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Жители Назрани откликнулись на опубликованный в телеграм-канале "Розыск Ингушетия" призыв сообщить правоохранителям сведения о пропавших девушках, даже если родные говорят, что она "выехала из Ингушетии и не хочет ни с кем общаться", рассказал администратор канала.

"Отклик есть. Люди сообщают предположения, полиция проверяет факты. Кто-то пишет нам, кто-то сообщает в дежурную службу МВД. Но в МВД боятся, им проще анонимно через нас сообщать", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также сообщил, что среди версий убийства рассматривается "убийство чести". "Рассматриваются все версии. Эта (убийство чести) в приоритете", – подчеркнул администратор канала.

Женщина, тело которой было найдено в Назрани, скорее всего является жертвой "убийства чести", считает президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова.

"Сам способ убийства, место и попытки обезличить жертву, наталкивают на мысль, что это вновь "убийство чести". По словам людей, с которыми я беседовала в ходе изучения "убийств чести", "еще много жертв скрывают горы и леса". Это из тех случаев, которые стали известны", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, статистику по "убийствам чести" вести невозможно. "После публикации доклада, произошел громкий случай убийства Лизы Могушковой братом. Еще несколько случаев стали известны. О них либо говорили и обсуждали в сетях, либо даже удалось найти новые приговоры. Мы можем говорить о нескольких случаях. Статистику вести невозможно. Можно только говорить о случаях, информация о которых просочилась в СМИ или социальные сети. Либо о тех случаях, о которых рассказывают респонденты. Либо тех, по которым имеются опубликованные приговоры. Последних становится меньше", – отметила она.

К сожалению, находятся люди, которые поддерживают "убийства чести", добавила Сиражудинова. "Самое страшное – это отношение к проблеме и то, что ее поддерживают и оправдывают. Пока будет существовать это оправдание, будут приниматься решения об убийстве девушек и будут совершаться "убийства чести". На настоящий момент мы только заявили о проблеме. Но, необходимой поддержки для ее решения мы не получили", – пояснила она.

От властей, духовенства и старейшин нет должной реакции, подчеркнула Сиражудинова. "Кто-то [не реагирует] потому, что это поддерживают, кто-то из образованных и религиозных авторитетов, просто не хотят затрагивать болезненную тему и становиться в оппозицию к обществу", – подчеркнула президент центра "Кавказ. Мир. Развитие".

Мнение о том, что женщина, тело который найдено в Назрани, является жертвой "убийства чести", высказала также руководитель проекта "Отцы и дочки" Аида Мирмаксумова.

"Скорее всего это убийство чести. Поскольку правоохранительные органы просят помочь в поиске родственников, но об этом открыто не говорят. <…> И даже если подтвердится, что это убийство чести, об этом открыто никто заявлять не будет", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Женщина была убита так, чтобы ее было трудно опознать, отметила Мирмаксумова.

"Я не знаю, есть ли какие-то особенности способа "убийства чести", это скорее вопрос к следователям. Но как мне видится, убили и закопали, чтобы женщина исчезла из дома. Ну, а потом скажут "заболела, умерла", выпишут липовую справку у врача о кончине. Никто не спросит про труп, потому что дело семейное. Такое уже неоднократно бывало на Кавказе. И родственники, и соседи все знают, но что-либо сообщать не будут", – считает она.

Даже в том случае, если ведется статистика "убийств чести", то она неполная, добавила Мирмаксумова. "Скорее всего она ведется, но я точно знаю, что она не полная. Это все лишь поверхностное отражение того, что происходит на самом деле. Поскольку очень часто убийства чести не раскрываются. Как я уже сказала, говорят, что болела, умерла из-за проблем с сердцем, почками так далее", – пояснила руководитель проекта "Отцы и дочки".

Напомним, 13 ноября в своем докладе правозащитники команды Ad Rem отметили, что проблема семейного насилия в Дагестане, Ингушетии и Чечне охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет. При этом они сталкиваются с угрозами потерять контакт с детьми, также остается актуальной проблема "убийств чести".

Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра среди регионов СКФО в Дагестане, Ингушетии и Чечне, поскольку там власти и силовики занимают сторону семейных агрессоров, прокомментировали правозащитники доклад коллег о жертвах насилия на Северном Кавказе.

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