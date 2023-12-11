Карабахские депутаты заявили о готовности отстаивать права сограждан

11 декабря 2023, 01:53

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Национальное собрание Нагорного Карабаха, которое в настоящее время работает в Ереване, заявило о намерении продолжить отстаивать права карабахских армян. Правозащитники призвали к защите прав жителей непризнанной республики.

Как писал "Кавказский узел", 19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции. После этого начался исход жителей из Нагорного Карабаха. 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи отметили, что возвращение жителей Нагорного Карабаха возможно лишь под международные гарантии, а вопрос статуса Карабаха должен вновь обсуждаться на переговорах. 9 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что расформирование Нагорного Карабаха было неизбежно.

10 декабря отмечается День референдума о независимости и Конституции Нагорно-Карабахской республики. В связи с этим днем, парламент Нагорного Карабаха, который после депортации продолжает работу в Ереване, выступил с заявлением, где отмечает, что «в истории национально-освободительной борьбы Арцаха (Нагорного Карабаха) референдум о независимости 1991 года является краеугольным камнем создания республики на основе самоопределения и демократических принципов», и что «в тот же день 2006 года народ Арцаха (здесь и далее - Нагорного Карабаха) посредством референдума по принятию Конституции еще раз изъявил волю к построению независимого государства и продолжению борьбы за свободу».

Далее отмечается, что в результате "военной агрессии Азербайджана" 19 сентября 2023 года «погибли сотни мирных граждан и произошла деарменизация Арцаха (Нагорного Карабаха)», а авторитетные международные организации «назвали произошедшее в Нагорном Карабахе этнической чисткой». «Азербайджан вынудил президента Республики Арцах (Нагорный Карабах) подписать документ в качестве предварительного условия прекращения боевых действий, чтобы пустить пыль в глаза международных акторов и оправдать свои действия. Осознавая изначально неконституционность навязанного Азербайджаном документа и оценивая потенциальную опасность геноцида мирного населения, препятствованию его свободному передвижению и произвольных арестов, президент принял указ, которым с 1 января 2024 года должны быть распущены государственные учреждения Арцаха (Нагорного Карабаха), а население должно принять решение покинуть родину или интегрироваться с Азербайджаном», - говорится в тексте заявления.

Депутаты парламента Нагорного Карабаха подчеркнули, что, «принимая во внимание интенсивность усилий, предпринимаемых сторонами, заинтересованными в окончательном закрытии арцахского вопроса, и агрессивное поведение заинтересованных в этом сторон, Национальное Собрание подтверждает свою приверженность отстаиванию прав народа Арцаха и выражает готовность обсудить все проблемные вопросы с заинтересованными сторонами».

«Национальное Собрание Республики Арцах (Нагорный Карабах), верное мандату, полученному в результате свободного волеизъявления народа Арцаха (Нагорного Карабаха), полно решимости защитить права и свободы армянского народа, реализованные кровью и потом тысяч армян», - заявили депутаты НС Нагорного Карабаха.

«День референдумов о независимости и конституции Республики Арцах (Нагорный Карабах), а также Международный день прав человека, Международный день предотвращения геноцида - хотя значимость этих четырех знаменательных дат серьезно подорвана для народа Арцаха - это концептуальный базис, необходимый в построении нашего будущего», - заявил общественный деятель, политолог, бывший омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян на конференции в Ереване «Нарушение прав человека от Баку до Еревана», передает корреспондент "Кавказского узла".

Бегларян отметил, что «Арцах (Нагорный Карабах) сейчас временно утерян и оккупирован <...>, а народ Арцаха (Нагорного Карабаха) находится в изгнании, и чтобы не потерять окончательно страну и не войти в историю как поколение проигравших, властям Арцаха (Нагорного Карабаха) и Армении необходимо сохранить открытой страницу борьбы народа Арцаха (Нагорного Карабаха) и поддержать верховенство закона».

«Во-первых, необходимо немедленно отменить указ от 28 сентября (имеется в виду указ о роспуске Нагорного Карабаха), имеющий преимущественно политическое и информационное значение, чтобы дать миру сигнал о том, что государственные институты Республики Армения продолжат действовать как законные и легитимные органы, представляющие права и интересы жители Арцаха (Нагорного Карабаха). Далее следует обеспечить последовательную работу реорганизованной государственной системы, особенно на внешнеполитическом направлении. На переговорах, направленных на нормализацию армяно-азербайджанских отношений, обсуждать вопросы возвращения народа Арцаха (Нагорного Карабаха), его прав и высоких международных гарантий безопасности. До возвращения четко и быстро спланировать стратегию заселения беженцев из Арцаха (Нагорного Карабаха) в Армении, максимально стимулируя строительство нового жилищного фонда и сохранения сообществ и важных институтов. Разработать и реализовать программы занятости, экономического потенциала населения Арцаха (Нагорного Карабаха), повысить эффективность краткосрочных социальных программ, с привлечением диаспоры», - перечислил Бегларян.

Далее правозащитник заявил о необходимости «не допустить уничтожения и присвоения собственности, культурного наследия и других ценностей народа Арцаха на оккупированных Азербайджаном территориях и их заселения», о необходимости через международные суда «обеспечить индивидуальную и институциональную ответственность виновных в международных преступлениях, совершенных против народа Арцаха», и использовать все возможные инструменты «для обеспечения защиты и возвращения наших заложников и пленных из Азербайджана».

Бывший омбудсмен Армении Лариса Алавердян в своем выступлении на конференции заявила, что «отвергаю все попытки показать, что республики Арцах больше нет».

«Права человека в Арцахе уничтожаются Азербайджаном, а права человека – это неразрывная его часть, то есть пока человек есть, с ним есть также его права. Поэтому все попытки показать, что вопроса Арцаха больше нет, и проблем прав его народа нет, я полностью отвергаю. Поэтому мы обязаны бороться за эти права», - сказала правозащитник, выступая на форуме ««Нарушение прав человека от Баку до Еревана».

В своем выступлении на том же форуме депутат парламента Нагорного Карабаха от фракции «Справедливость» Метаксе Акопян обвинила власти Армении в стремлении «закрыть тему Арцаха».

«Власти Армении делают все, чтобы ее закрыть тему Арцаха. Они играют там ключевую роль, и их инициатива направлена на то, чтобы полностью закрыть проблему Арцаха и не дать поколениям шанса на борьбу. Я думаю, уже достаточно было слов на разных платформах, и дискуссии о борьбе должны уже воплотиться на практике», - сказала Акопян.

Депутат Национального собрания Армении от фракции «Армения» Кристине Варданян в своем выступлении на той же конференции заявила, что «вопрос Арцаха не может быть закрыт, нашей первоочередной целью является сохранение субъектности народа Арцаха».

По ее словам, «арцахский народ существует, как субъект, создавший государство, и существует, хотя территория его государства полностью оккупирована», и что «необходимость защищать права арцахцев не только как отдельных лиц, но и как народа, а также обеспечить функционирование арцахских институтов». Она выразила мнение, что «вопрос Арцаха требует решения политическим путем».

19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции. После этого начался исход жителей из Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Начало и конец непризнанной республики Арцах".

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