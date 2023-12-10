10 декабря 2023, 20:59

Мобилизованный из Ростовской области осужден за оставление части

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Новочеркасский гарнизонный суд признал виновным мобилизованного Вадима Идиятуллина в оставлении воинской части. Сам осужденный объяснил свой поступок тяжелым состоянием супруги 

Как сообщал "Кавказский узел", после объявления мобилизации в России в сентябре 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. По этой статье, в частности, военный суд в октябре приговорил контрактника из Дагестана к 5,5 года колонии за более чем полугодовое отсутствие в воинской части.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября глава Миноборны Сергей Шойгу отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Условный срок Новочеркасский гарнизонный суд назначил мобилизованному Вадиму Идиятуллину, который 14 ноября прошлого года оставил пункт временной дислокации части, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*

Как установил суд Вадим Идиятуллин уехал в Миллерово Ростовской области. Свой поступок Идиятуллин объяснил выкидышем супруги, из-за которого он сильно переживал. Покинув фронтовую зону, он проживал в гостиницах и распивал алкоголь, а 16 декабря явился в военный следственный отдел. Смягчающими обстоятельствами суд назвал участие в войне с Украиной и награждение ведомственной медалью "За отличие в службе", говорится в решении, опубликованном 7 декабря на сайте суда.

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Примечание:

"Оставлен в силе приговор офицеру из Северной Осетии за уклонение от службы", "Суды в Чечне продемонстрировали ужесточение подхода к дезертирству", "Мобилизованный из Астраханской области обвинен в дезертирстве".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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