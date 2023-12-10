Похищение школьницы в Тбилиси обернулось уголовным делом

10 декабря 2023, 13:14

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В Тбилиси несколько человек похитили школьницу, чтобы выдать ее замуж. Начато расследование по уголовной статье о незаконном лишении свободы, сообщили в полиции.

Как писал "Кавказский узел", власти должны запретить ранние браки, а школа и полиция - защищать права детей в случае принуждения к браку, заявили 25 ноября участники акции в Тбилиси.

В тбилисском районе Поничала 9 ноября несколько человек похитили школьницу из ее дома, чтобы выдать замуж, сообщает сегодня "ИнтерпрессНьюс".

В МВД сообщили, что расследование ведется по статье 143 УК Грузии ("Незаконное лишение свободы"), пишет издание. Другие подробности инцидента и расследования в публикации не приведены.

Напомним, для Грузии актуальна проблема ранних и принудительных браков. 6 ноября стало известно, что 13-летняя девочка была похищена с целью женитьбы 22-летним жителем одного из сел Карельского муниципалитета. Сельчанин задержан.

5 ноября в Марнеули была задержана женщина, которая пыталась насильно выдать замуж свою 14-летнюю дочь. Ранее, 7 октября, стало известно, что в селе Ламбало убита 14-летняя девушка и задержан взрослый мужчина, который был ее сожителем. По словам матери погибшей, ее дочь два месяца назад была похищена с целью женитьбы, и 27-летний мужчина угрожал убить семью, если они захотят ее забрать, хотя сама девушка не хотела выходить замуж.

В сентябре 2022 года в Дманисском районе был задержан местный житель, который принуждал свою 20-летнюю дочь выйти замуж против ее воли, из-за чего она пыталась покончить с собой.

В марте 2018 года в Тбилиси прошла конференция, участники которой указали, что правоохранительные органы оставляют без внимания жалобы женщин на насилие. В частности, по данным "Центра по правам человека", на обращение директора школы о помолвке 16-летней ученицы в полиции заявили, что состава преступления в принуждении несовершеннолетней к браку нет.

В ноябре 2019 года после случая с похищением 15-летней девушки НПО Грузии предлагали ввести в школах программы для предупреждения ранних браков. Необходимо повышать уровень осведомленности о ранних браках среди школьников, указал тогда руководитель НПО "Ассоциация молодых юристов" Сулхан Саладзе.

В случае детских браков нарушаются права обоих полов, однако с девочками сложностей возникает намного больше – почти всегда замужество полностью исключает их участие в общественной жизни. Девочек изолируют от семьи и друзей, в большинстве случаев заставляют бросить школу, они оказываются в более тяжелом экономическом положении в случае беременности и часто становятся жертвами домашнего насилия, говорится в материале "Как ранние браки приводят к трагедиям в Грузии", опубликованном на "Кавказском узле".

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