Активисты призвали власти Грузии не допускать ранних браков

26 ноября 2023, 00:21

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Власти должны законодательно запретить ранние браки, а школа и полиция - защищать права детей в случае принуждения, заявили участники акции под лозунгом: "Покончим с детскими браками", которая прошла в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", 6 ноября стало известно, что 13-летняя девочка была похищена с целью женитьбы 22-летним жителем одного из сел Карельского муниципалитета. Сельчанин задержан. 7 октября стало известно, что в селе Ламбало была убита 14-летняя девушка, был задержан взрослый мужчина, который был ее сожителем. По словам матери погибшей, ее дочь два месяца назад была похищена с целью женитьбы, и 27-летний мужчина угрожал убить семью, если они захотят ее забрать, хотя сама девушка не хотела выходить замуж. 5 ноября в Марнеули была задержана женщина, которая пыталась насильно выдать замуж свою 14-летнюю дочь.

В случае детских браков нарушаются права обоих полов, однако с девочками сложностей возникает намного больше – почти всегда замужество полностью исключает их участие в общественной жизни. Девочек изолируют от семьи и друзей, в большинстве случаев заставляют бросить школу, они оказываются в более тяжелом экономическом положении в случае беременности и часто становятся жертвами домашнего насилия, говорится в материале "Как ранние браки приводят к трагедиям в Грузии".

"Покончим с детскими браками" под таким лозунгом 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, прошла акция с требованием запрета детских браков. Организаторами акции выступили "Женское движение", НПО "Сапари" и активисты азербайджанской общины.

"Мы должны решить эту проблему. Помолвка и брак детей являются жестоким обращением с детьми и должны быть наказаны! Законодательство не запрещает детские браки. Правда, возраст вступления в брак составляет 18 лет, но если свадьба проводится до 18 лет, то она не наказуема. Мы хотим, чтобы в соответствии с нашим законодательством и, самое главное, практикой, вовлечение детей и вступление детей в брак считались одной из форм жестокого обращения с детьми и не только. Должно быть больше механизмов для полиции предотвращения ранних браков", - перевел слова главы НПО "Сапари" Байй Патарайи корреспондент "Кавказского узла".

Участники акции, которая прошла в виде перфоманса, держали плакаты с надписями: "Нет бракам с детьми", "Мы защищаем права девочек", "Детские браки - это насилие над детьми" и другие, следует из фотографий с акции, размещенных в Facebook* организации "Сапари".

Система образования играет важнейшую роль в ранних браках, отметила активистка Руса Бартишвили. "Это касается событий в Марнеули, когда школа молчала, и не только. Во время перформанса мы показали, что эти три институции – школа, соцработник и полиция – играют важнейшую роль в защите детских прав от насильников, которые заставляют детей выходить замуж", – привело ее слова Paper Kartuli.

Народный защитник Грузии Леван Иоселиани отметил, что в стране предпринят ряд шагов по борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, но остаются системные проблемы. "Случаи принуждения к детским бракам в основном путем похищения людей или заключения сделки между родителями остаются проблемой. Существование проблемы со всей ясностью проявилось в прошлом месяце в связи с убийством 14-летней девочки, которому предшествовали различные формы гендерного насилия. Важно, чтобы государство проводило строгую политику по предотвращению ранних браков, а также по надлежащей защите и помощи девочкам, в том числе в законодательном плане. Особое внимание следует уделять случаям несообщения о преступлении, а также повышать осведомленность педагогов о действующих правовых нормах и принимать соответствующие меры по каждому факту нарушения порядка обращения", - говорится в заявлении Левана Иоселиани от 25 ноября.

Он также отметил, что "должны быть приняты необходимые меры по предотвращению крайних форм насилия в отношении женщин". "Документ о национальных процедурах направления в целях выявления, защиты, оказания помощи и реабилитации жертв насилия в отношении женщин и/или домашнего насилия до сих пор не утвержден", - говорится в заявлении народного защитника, размещенном на сайте.

Народный защитник обращает внимание на проблемы в регионах Грузии. "Услуги для жертв насилия недоступны женщинам, проживающим в ряде регионов. Жертвы насилия не имеют надлежащих прав и возможностей в связи с нехваткой муниципальных программ, адаптированных к потребностям жертв насилия", - отметил Иоселиани.

Проблема ранних браков характерна для всех регионов Грузии, в том числе и столицы, вне зависимости от этнической принадлежности или религиозных взглядов людей.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что все должны быть защищены, и женщины в первую очередь. "Это очень важный европейский вопрос. Европейские стандарты означают, что нужно уважать всех, и в первую очередь – женщин. Борьба с насилием в отношении женщин – это борьба за наши традиции", – говорит президент Грузии Саломе Зурабишвили "Рустави 2".

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