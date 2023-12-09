Арест на российской военной базе в Гюмри возмутил правозащитников

09 декабря 2023, 17:25

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Лишать подозреваемых свободы в Армении имеют право лишь армянские правоохранительные органы, заявили армянские правозащитники, комментируя арест гражданина России на территории российской военной базы в Гюмри.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации в России, в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. По этой статье, в частности, военный суд в октябре приговорил контрактника к 5,5 года колонии за более чем полугодовое отсутствие в воинской части.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Сотрудники российской военной полиции задержали гражданина России Дмитрия Сетракова и поместили под арест на территории 102-й российской военной базы в Гюмри, сообщил Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи.

"В отношении Сетракова возбудили уголовное дело по части 5 статьи 337 УК России, на основании чего арестовали на 27 дней", - сказано в сообщении правозащитной организации, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

На территории Армении полномочиями лишать свободы наделены исключительно армянские правоохранительные структуры, напомнили правозащитники. "Российская военная полиция такими полномочиями не наделена. Осуждаем похищение российского гражданина и противоправные действия в его отношении. Эти действия являются посягательством на суверенитет и правовую систему Армении", - говорится в заявлении.

102-я военная база Южного военного округа входит в состав группы российских войск в Закавказье. Срок действия договора о размещении базы с Арменией был продлен в августе 2010 года до 2044 года, говорится в справке "Кавказского узла" о 102-й российской военной базе.

Правозащитная организация потребовала у правительства Армении, генпрокуратуры и иных правоохранительных структур приложить все усилия для защиты российского гражданина и возвращение его под протекцию армянского законодательства, а также возбудить уголовное дело в отношении сотрудников российской военной полиции за незаконную деятельность.

"Это необходимо, чтобы пресечь попытку переправки Дмитрия Сетракова за пределы Армении", - говорится в сообщении.

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