ЕСПЧ признал нарушения прав участников уличных акций в Сочи и Таганроге

08 декабря 2023, 08:32

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Европейский суд по правам человека назначил компенсации пяти жителям Сочи и жительнице Таганрога, признав незаконными их задержания на акциях в поддержку Алексея Навального*.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2021 года в городах России, в том числе на юге страны, прошли акции сторонников Алексея Навального*. В Сочи были задержаны десятки человек. Некоторые из них заявили, что не принимали участия в уличном протесте, а просто проходили мимо. Некоторые участники акции, в том числе Алексей Челмакин, были приговорены к арестам, другие – к штрафам.

ЕСПЧ принял решения по жалобам пяти жителей Сочи и жительницы Таганрога на задержания на акциях в поддержку Алексея Навального, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"**.

Суд счел незаконными задержания сочинцев Алексея Челмакина, Максима Спичака, Анны Придачиной, Карена Лобяна и Алексея Мичурина на митинге против ареста Навального 23 января 2021 года, а также Екатерины Бабуцкой из Таганрога на аналогичном митинге 31 января 2021 года. Также, по мнению суда, в России было нарушено право заявителей на беспристрастный суд.

Алексей Челмакин был отправлен под административный арест до рассмотрения апелляции, что ЕСПЧ также признал нарушением его прав, сообщило издание.

Решения на сайте ЕСПЧ размещены 7 декабря. Согласно публикациям, Алексею Челмакину суд назначил компенсацию в размере 5000 евро, а Максиму Спичаку, Анне Придачиной, Карену Лобяну, Алексею Мичурину и Екатерине Бабуцкой - по 4000 евро.

Напомним, Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал закон о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта 2022 года. 16 сентября того же года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

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* Алексей Навальный внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Он создатель ФБК, включенной в реестр иноагентов, признанной экстремистской и запрещенной в РФ. Осужден условно по делу о мошенничестве, в феврале 2021 года срок заменен на реальный. В колонии обвинен в мошенничестве и неуважении к суду, осужден на 9 лет. Также обвиняется в дезорганизации колонии, экстремизме и реабилитации нацизма. В апреле сообщил, что по делу о терроризме ему грозит пожизненный срок. Признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

** включено в реестр иностранных агентов.

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